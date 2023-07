Al-Taawon faz oferta, mas Bruno Rodrigues busca valorização para ficar no Cruzeiro

Atacante tem oferta para triplicar salário; sauditas ainda querem pagar € 4 milhões pelo atacante

O Al-Taawon, da Arábia Saudita, enviou uma proposta de € 4 milhões (R$ 21,5 milhões na cotação atual) pela compra de 100% dos direitos econômicos de Bruno Rodrigues. Os sauditas ainda propuseram triplicar o salário do atacante de 26 anos em caso de transferência no mercado da bola. O jogador, no entanto, busca uma valorização para seguir no Cruzeiro, como soube a GOAL.

A notificação sobre a proposta foi enviada pelo Tombense à Toca da Raposa II ainda na semana passada. Imediatamente, a diretoria cruzeirense demonstrou interesse na manutenção de Bruno Rodrigues. Hoje, o Cruzeiro detém 33% dos direitos econômicos, e o restante pertence ao clube do interior de Minas Gerais.

O Cruzeiro trabalha para comprar um percentual do atleta nesta janela de transferências — a única exigência é que o clube tenha mais da metade dos direitos econômicos. A proporção do valor usada pelos mineiros é a da proposta enviada pelo Al-Taawon — € 4 milhões por 100% dos direitos econômicos. Isso significa que a aquisição de 17% exigiria uma oferta de € 680 mil (R$ 3,650 milhões).

Bruno Rodrigues já sinalizou com o desejo de ficar na Toca da Raposa II em definitivo — o atual contrato de empréstimo se encerra em dezembro de 2023. No entanto, quer receber um valor próximo do dobro do atual salário, desde que haja metas estabelecidas para aumentos graduais. A última oferta cruzeirense estabelecia um aumento de cerca de 15%, o que não agradou ao atleta.

O estafe avisou à gestão de Ronaldo Fenômeno que o atacante está feliz em Belo Horizonte, mas gostaria de receber uma valorização. O Tombense até está disposto a aceitar uma oferta por parte dos direitos econômicos, porque acredita que é possível receber um valor superior ao oferecido neste momento em uma transferência futura.

A confiança na valorização de Bruno Rodrigues se dá pelos números obtidos pelo jogador em Belo Horizonte. Principal nome do elenco comandado por Pepa, o atacante disputou 29 partidas em 2023, somando 2.545 minutos em campo. No período, ele marcou oito gols e deu cinco assistências para os companheiros.

A informação sobre o interesse do Al-Taawon por Bruno Rodrigues foi inicialmente divulgada pelo canal do jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela GOAL.