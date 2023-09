Al Hilal x Navbahor: onde assistir ao time de Neymar, que horas é, escalação e mais da Champions AFC

Neymar pode ser titular pela primeira vez na estreia do Al Hilal na Champions League Asiática

Al Hilal e Navbahor se enfrentam na noite desta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), no King Fahd International Stadium, pela 1ª rodada da fase de grupos da Champions AFC. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Al Hilal vive boa fase neste início de temporada. Líder do Sauditão, o time vem de vitória na última sexta-feira (15), na estreia de Neymar. Agora pela Champions League Asiática, a expectativa é manter o bom momento e começar com o pé direito. A expectativa é se Neymar será titular pela primeira vez.

Do outro lado, o Navbahor é o vice-líder do Campeonato Uzbeque, liga nacional do Uzbequistão. O time não entra em campo desde o dia 3. Mais de duas semanas depois do último compromisso, tem uma dura tarefa pela frente.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Al Shahrani, Al Bulayhi, Jahfali, Abdulhamid; Neves, Kanno; Al Dawsari, Malcolm, Neymar; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Navbahor: Yusupov; Golban, Khashimov, Milovic, Yoldoshev, Iskanderov, Dokic, Boltaboev, O'runov, Abdukholikov, Tabatadze. Técnico: Samvel Babayan.

Desfalques

Al Hilal

Abdulelah Al-Malki (lesionado)

Navbahor

O Navbahor não possui desfalques divulgados.

Quando é?