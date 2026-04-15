“Ajax, Feyenoord e PSV disputam a contratação de Ilian Hadidi”

Os três principais clubes tradicionais da Holanda estão na disputa pela contratação de Ilian Hadidi. A notícia foi divulgada pelo jornal valão La Dernière Heure. Tanto o Ajax, quanto o Feyenoord e o PSV estão de olho no meio-campista de 17 anos do Standard de Liège.

Hadidi, com apenas 17 anos, é um meio-campista destro que joga pela equipe sub-18 do Standard de Liège. Além disso, ele é o capitão da equipe. Embora atue preferencialmente na posição 6, ele já marcou 5 gols em 16 partidas nesta temporada.

Sua estreia na equipe principal ainda não aconteceu, mas, segundo fontes belgas, ele já treinou regularmente com o time principal nesta temporada. Dada sua evolução meteórica e seu contrato que expira no verão, ele é um alvo cobiçado pelos principais clubes europeus.

Segundo o La Dernière Heure, Ajax, Feyenoord e PSV estariam acompanhando de perto a situação de Hadidi. O interesse, aliás, não vem apenas da Holanda: clubes como Borussia Dortmund, LOSC Lille, AS Monaco e Club Brugge também demonstram interesse expresso pelo grande talento.

O jornal esteve presente no último fim de semana em uma partida do Standard de Liège Sub-18. “À nossa esquerda estava um olheiro do Manchester City que falava holandês”, revelou a reportagem. “É claro que ele não quis dizer qual ou quais jogadores tinha vindo observar, mas após alguns minutos de contato visual, logo percebemos…”

Hadidi deve esse grande interesse, entre outras coisas, às suas impressionantes atuações em um torneio juvenil com a seleção marroquina Sub-17 no início de abril. Ele conseguiu vencer esse torneio. Além disso, ele poderá ser admirado no próximo mês na Copa Africana para equipes Sub-17, que será realizada no Marrocos.

Nos próximos tempos, Hadidi terá, portanto, de tomar uma decisão sobre o seu futuro. Embora seu círculo de amigos e familiares o aconselhe a permanecer no Standard de Liège, num ambiente familiar, as propostas financeiras de outros clubes são mais atraentes. De acordo com o jornal La Dernière Heure, desde a reestruturação do clube, o Standard de Liège teria passado a ser mais cauteloso na concessão de contratos de alto valor.