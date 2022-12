Ainda sem Vitor Pereira, Flamengo dá pontapé inicial na temporada 2023

Elenco inicia série de avaliações médicas e físicas; Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaerta e Varela só voltam após a virada do ano

De olho em 2023, o Flamengo se reapresenta na tarde desta segunda-feira (26) para dar o pontapé inicial na preparação para a próxima temporada. Ainda sem o técnico Vitor Pereira, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, o elenco rubro-negro passará por um a bateria de exames médicos e físicos neste começo de semana.

Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Guillermo Varela, que disputaram a Copa do Mundo do Qatar, só se reapresentarão depois do dia 2 de janeiro, já com a presença do novo técnico. Diego Ribas, Diego Alves e Rodinei, que fizeram parte do elenco este ano, não estarão mais no clube. O primeiro se aposentou, o segundo ainda avalia o que fará nos próximos meses e o terceiro acertou com o Olympiacos, da Grécia.

Chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure ficará responsável pelas avaliações médicas e Mário Monteiro, ex-preparador físico de Jorge Jesus e que foi convidado por Vitor Pereira para voltar ao clube, ficará a cargo da parte física. Rui Quinta, auxiliar de Vitor nos tempos de Porto e que não esteve com o técnico no Corinthians, também estará presente.

No início do ano, o Flamengo terá três compromissos importantes: a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, em local ainda indefinido; o Mundial de Clubes 2022, que acontece no Marrocos no início de fevereiro, e a Recopa Sul-Americana no final de fevereiro, diante do Independiente del Valle.