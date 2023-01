Supercopa do Brasil: quais times já foram campeões, quem disputa e mais

Campeão do torneio em 2020 e 2021, o Flamengo busca o tricampeonato, enquanto o Palmeiras tenta o título inédito

Palmeiras e Flamengo decidirão o título da Supercopa do Brasil no próximo dia 28 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30. O Verdão garantiu presença na competição após vencer o Campeonato Brasileiro de 2022, enquanto o Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil na temporada passada.



As duas equipes já haviam se enfrentado na edição de 2021 da Supercopa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo, então campeão do Campeonato Brasileiro, bateu o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2020, por 6 a 5 na disputa de pênaltis.

CAMPEÕES DA SUPERCOPA DO BRASIL

A Supercopa do Brasil foi criada em 1990, mas apenas dois anos depois foi descontinuada. O torneio foi retomado em 2020, com os campeões nacionais de 2019, e segue até hoje.

CAMPEÕES:

QUEM GARANTE VAGA NA SUPERCOPA DO BRASIL?

Ano a ano, os vencedores da Copa do Brasil e Brasileirão se enfrentam na disputa pela taça da Supercopa do Brasil.

COMO FOI A EDIÇÃO 2022 DA SUPERCOPA DO BRASIL?

Em 2022, o Atlético Mineiro, que havia vencido o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no ano anterior, enfrentou o Flamengo, vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2021, na decisão da Supercopa do Brasil.

O confronto terminou empatado em 2 a 2, com o Atlético-MG se sagrando campeão na disputa por pênaltis, vencendo o Flamengo por 8 a 7.