Oficializado, Vitor Pereira terá salário milionário no Flamengo

Treinador foi confirmado pelo clube carioca nesta terça-feira (13)

Após algumas semanas de expectativa, o Flamengo anunciou na terça-feira (13) a contratação do técnico Vitor Pereira para comandar a equipe em 2023. O português, que deixou o Corinthians ao final da temporada, assina um contrato válido por um ano e com um salário acima milionário para ocupar o lugar deixado por Dorival Júnior.

A GOAL pôde confirmar que VP acertou um vínculo com o Fla até o final de 2023, além de membros de sua comissão técnica que também se juntam ao clube. Ao todo, o treinador e sua comissão terão um custo total de 4,5 milhões de euros (R$ 25,16 na cotação atual) pela duração do acordo, ou seja, um salário mensal acima de R$ 2 milhões. Vitor traz junto quatro ou cinco membros de sua equipe, entre eles Mário Monteiro, profissional que trabalhou com Jorge Jesus em sua passagem pelo clube do Rio.

VP se tornou opção no Flamengo após o fracasso nas negociações para a renovação do técnico Dorival Júnior, que comandou a equipe nos títulos da Copa do Brasil e Copa Libertadores em 2022.

Em novembro, com o fim da temporada do futebol brasileiro, Vitor Pereira chegou a alegar que não renovaria com o Corinthians em função de um problema familiar, e que deveria voltar a residir em Portugal para isso. Com o anúncio da negociação com o Flamengo, ele foi muito criticado pelos torcedores do clube paulista.