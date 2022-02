Aimoré x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

O Grêmio enfrenta o Aimoré nesta quarta-feira (9), no Estádio João Corrêa da Silveira, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Gauchão 2022.

Na liderança do Estadual, o Tricolor chega embalado com duas vitórias consecutivas, e busca se manter na ponta, enquanto o Aimoré, com sete pontos, venceu o São José por 2 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Líder isolado do Gauchão, o Grêmio entrará em campo com time reserva nesta quarta-feira, mas terá força máxima diante do Juventude no domingo (13).

Lucas Kawan, que jogou a Copinha no início do ano, poderá fazer a sua estreia no time titular.

Já o Aimoré não poderá contar com o meia Marcelinho, expulso na vitória sobre o São José por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Lucas Kawan, Rodrigues, Rodrigo Marins e Nicolas; Fernando Henrique e Villasanti; Gabriel Silva, Benítez (Pedro Lucas), Rildo; Diego Churín (Elias).

Possível escalação do Aimoré: Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Natã, Darlan e Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley, Wagner e Marco Antônio; Vinicius Baiano e Wesley Pacheco.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Campaz: lesionado.

AIMORÉ:

Marcelinho: suspenso (cartão vermelho).

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio x Aimoré será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira.