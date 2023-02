Aimoré x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela nona rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Aimoré e Internacional se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Cristo Rei, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Gauchão 2023, o Internacional aparece na vice-liderança, com 16 pontos, seis a menos que o líder Grêmio. O Colorado pode garantir a classificação antecipada à semifinal - precisa vencer e torcer por empate ou derrota do Juventude, que enfrenta o Caxias na segunda-feira (27).

Do outro lado, o Aimoré, na lanterna, com apenas quatro pontos, mira a vitória após duas derrotas seguidas na temporada. Para o confronto, o técnico Pingo terá o retorno do goleiro William, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude na última rodada.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 21 vitórias e quatro empates. O Aimoré nunca venceu o rival. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho de 2022, o Colorado venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Johnny), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Aimoré: William; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio, Mardley, Vitor Barreto e Yuri (Choco); Gustavo Poffo e Wesley Pacheco. Técnico: Pingo.

Desfalques

Internacional

Vitão segue com um quadro febril, enquanto Renê cumprirá suspensão.

Aimoré

Sem desfalques confirmados.

Quando é?