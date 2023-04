Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Fortaleza entram em campo na noite desta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 6 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

O Águia de Marabá entra em campo com uma daquelas "missões impossíveis", precisando vencer o adversário por seis gols de diferença para avançar direto, ou por cinco para levar a decisão aos pênaltis.

Do outro lado, o Fortaleza tem larga vantagem, podendo empatar ou perder por até quatro gols. O Tricolor vem de vitórias e promete buscar mais uma. O técnico Vojvoda, entretanto, pode aproveitar a ocasião para poupar alguns jogadores.

Escalações

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Tomás Pochettinho; Moisés, Lucero e Thiago Gallardo.

Escalação do Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castrão, Balão Marabá, Danilo Cerqueira e Adauto; Wander e Luan Parede.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?