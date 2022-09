Agente tenta colocar Douglas Luiz no Arsenal até o fim da janela

Iraniano Kia Joorabchian é quem tenta costurar a venda do meio-campista de 24 anos nas últimas horas da janela de transferências

A venda de Douglas Luiz para o Arsenal é tratada como um movimento "muito difícil" de acontecer no mercado da bola, como soube a GOAL. O agente Kia Joorabchian trata a situação diretamente com o diretor do clube londrino, Edu Gaspar, mas encontra obstáculos para levar o brasileiro ao Emirates Stadium.

O Aston Villa, clube com o qual o volante tem contrato até junho de 2023, não dificultará uma negociação na janela de transferências — uma proposta entre 12 milhões de euros (R$ 62,45 milhões na cotação atual) e 15 milhões de euros (R$ 78 milhões) seria suficiente para tirá-lo do Villa Park, de acordo com pessoas ligadas ao atleta. O tempo curto de vínculo do jogador é o que falicitaria a negociação neste momento. Há receio de que ele deixe o clube livre do contrato daqui um ano. Fontes próximas ao intermediário alegam à GOAL que a exigência do Aston Villa é superior a 20 milhões de euros (R$ 104,23 milhões).

Mesmo com os números baixos, o Arsenal não formalizou uma oferta para tirá-lo do Aston Villa no mercado da bola — há objeção à sua contratação nos bastidores do clube. Entretanto, o agente Kia Joorabchian tenta costurar um acordo até o fim da janela de transferências, que se encerra às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (1º) na Inglaterra.

Em que pese a resistência do Arsenal, o empresário iraniano não desiste de um acordo e alimenta a esperança de chegar a um desfecho positivo até a noite desta quinta-feira.

A GOAL apurou que nem um outro clube sequer apresentou oferta ao Aston Villa e ao seu estafe durante a atual janela de transferências. O jogador recebeu sondagens, mas não foram feitas propostas oficiais para a sua saída. Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool foram especulados como possíveis destinos do atleta.

Douglas Luiz tem contrato de representação com o escritório de Carlos Leite até junho de 2023. O agente brasileiro é o responsável por cuidar da carreira do atleta brasileiro. Contudo, o iraniano Kia Joorabchian tem trabalho a fim de buscar um novo clube para o jogador desde 2021.

Contratado em julho de 2019, Douglas Luiz fez 35 jogos na temporada passada, com dois gols marcados e três assistências. Em 2022/23, já soma quatro partidas, todas como titular, com um gol anotado.

Danilo não avançou

Getty

Nos últimos dias de janela de transferências, o Arsenal apresentou uma proposta de 20 milhões de libras (R$ 121 milhões) pela aquisição de Danilo, do Palmeiras.

Os paulistas, contudo, não pretendem liberá-lo no mercado da bola por um valor inferior ao da multa rescisória, de acordo com a presidente Leila Pereira. A cláusula exige o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 520 milhões) pela venda do volante de 21 anos.

O meio-campista tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. O Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos de Danilo, conforme adiantado pelo jornalista Jorge Nicola e confirmado pela GOAL.