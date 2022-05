Europeus recuam após Palmeiras descartar saída de Danilo no mercado

Convocado para a seleção brasileira, o volante palmeirense chamou a atenção do Watford, da Inglaterra, recentemente

Danilo deve mesmo seguir no Palmeiras após a janela de transferências no verão europeu. Isso se dá por conta de um desânimo de clubes interessados no jogador após recentes falas de Leila Pereira, presidente do Verdão, que assegurou a permanência do volante.

Convocado para a seleção brasileira e um dos principais nomes do Alviverde nos últimos anos, Danilo chama a atenção de clubes europeus. Um deles é o Watford, que estava pronto para realizar uma proposta pelo jovem volante palmeirense.

Além da boa fase financeira do Palmeiras e do curto elenco, outro fator determinante para a sequência de Danilo é a multa rescisória imposta em contrato, que é avaliada em 100 milhões de euros (R$ 515 milhões). Nenhum clube interessado sequer cogita chegar próximo desse valor, vale ressaltar, de acordo com apuração da GOAL.

Danilo é um dos principais jogadores do futebol brasileiro nas duas últimas temporadas, sendo peça fundamental para o time de Abel Ferreira na conquista do bicampeonato da Libertadores da América. O Palmeiras fará jogo duro para liberá-lo, em qualquer situação.