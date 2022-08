Douglas Luiz espera oferta no mercado; Aston Villa não dificultará saída

Volante tem mais um ano de contrato no Villa Park. Clube não exige valor elevado para negociá-lo e pode liberá-lo por cerca de 15 milhões de euros

O Aston Villa, da Inglaterra, não deve se movimentar para segurar o volante Douglas Luiz, de 24 anos, em uma eventual proposta neste mercado da bola. Especulado em Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool nos últimos dias, o meio-campista ainda não foi procurado para uma transferência nesta janela europeia. Entretanto, alimenta a expectativa de uma negociação, como soube a GOAL.

Em caso de oferta oficial, a sua saída não será dificultada pelo clube inglês. Com apenas mais um ano de contrato, o atleta poderia deixar o Villa Park por uma proposta avaliada entre 12 milhões de euros (R$ 61,7 milhões na cotação atual) e 15 milhões de euros (R$ 77,1 milhões), como apurou a GOAL com pessoas ligadas ao mercado europeu.

O jogador não fala abertamente, sobretudo por ter se tornado um dos principais nomes do elenco comandado por Steven Gerrard, mas gostaria de se transferir para um gigante europeu no mercado da bola. Ele já defendeu o Manchester City, logo após a sua saída do Vasco da Gama, em julho de 2017, mas não se firmou no clube de Pep Guardiola.

As principais janelas de transferências da Europa se encerram até às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, dia 1º de setembro. Portanto, caso haja alguma oferta pelo atleta, o negócio terá que ser sacramentado nas próximas horas.

Contratado em julho de 2019, Douglas Luiz tem contrato com o Aston Villa até 30 de junho de 2023. O brasileiro fez 35 jogos na temporada passada, com dois gols marcados e três assistências. Em 2022/23, já soma quatro partidas, todas como titular, com um gol anotado.

O volante de 24 anos tem a carreira administrada por dois grandes empresários do futebol brasileiro. Carlos Leite foi o primeiro agente do jogador. Hoje, ele divide a representação do atleta com Giuliano Bertolucci, que trabalha com boa parte dos brasileiros que atuam no futebol europeu.