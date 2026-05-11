Afirmação sobre Van Persie é imediatamente refutada: "Ele não fez nada disso"

Na segunda-feira, no podcast KieftJansenEgmondGijp, Wim Kieft elogiou Robin van Persie. Segundo ele, o técnico do Feyenoord causou boa impressão no domingo, durante a partida em casa contra o AZ.

“Achei que o Van Persie se movimentou bem. E parecia aliviado também”, diz Kieft, referindo-se à garantia definitiva do segundo lugar na Eredivisie pelo Feyenoord, o que significa que o time disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada.

“Não está zangado nem amargurado com a chegada de Dick Advocaat. Isso é muito natural. Ele nem sequer volta a falar no assunto. E há grandes chances de que Van Persie ainda esteja lá no ano que vem”, prevê o analista de Haarlem, que acredita que Van Persie simplesmente continuará como técnico principal do Feyenoord.

“Acho que ele se saiu bem em termos de presença e carisma”, acrescenta Rob Jansen, seu colega de mesa. O apresentador Michel van Egmond discorda totalmente. “Não, cara. Van Persie não se saiu bem em termos de presença.”

“A forma como ele se manifesta como pessoa é excelente”, Jansen mantém sua opinião sobre o técnico do Feyenoord. “E o fato de ele ter sido muito próximo de Dennis te Kloese é um último gesto dele.”

“E mesmo que Te Kloese seja profissional e experiente, críticas nesse nível não são legais. E poucas pessoas conseguem lidar com isso. E isso se manifesta aqui, no fato de Te Kloese demonstrar emoção. E isso foi correspondido pelo público. Desejo isso de todo o coração para ele”, reflete Jansen sobre as cenas após o término de Feyenoord x AZ.

“Demorou muito tempo, o alívio é enorme”, disse o emocionado Te Kloese à ESPN, enquanto tentava conter as lágrimas. “Foi um ano difícil.”