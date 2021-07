Adam Karabec: a promessa tcheca que pode seguir os passos de Rosicky

O jovem de 18 anos já se estabeleceu na equipe do Sparta Praga, tendo se tornado o terceiro marcador mais jovem da história da primeira divisão

Embora possa ter sido uma surpresa para alguns, a chegada da República Tcheca nas quartas de final da Euro 2020 não foi um choque para aqueles que vêm acompanhando o desenvolvimento do futebol do país nos últimos anos.

Depois de um período de descanso longe das principais competições desde a final da Eurocopa em 1996, uma nova geração de jogadores tchecos está trazendo esperança de um retorno aos dias de glória para os torcedores da seleção nacional.

As atuações de Tomas Soucek e Vladimir Coufal pelo West Ham ilustraram que há um caminho para os maiores talentos do país prosperarem nas ligas dos "Cinco Grandes" da Europa, e as atuações de um time do Slavia Praga em competições europeias sugere que outros jogadores seguirão seus ex-companheiros de equipe rumo à Europa em um futuro não muito distante.

Entretanto, no Sparta de Praga, Adam Hlozek surgiu como um dos jovens atacantes mais entusiasmantes da Europa, o jovem de 18 anos foi convocado para a Euro 2020 depois de terminar como o melhor marcador da Campeonato Tcheco em 2020/21, marcando 15 gols em apenas 19 partidas, apesar de ter perdido quatro meses devido a uma grave lesão no pé.

Hlozek, porém, não é o único jovem do Sparta que muitos esperam se tornar um dos líderes da seleção tcheca nos próximos anos.

Adam Karabec fez apenas 18 anos no início de julho, mas o meio-campista já vem chamando a atenção depois de se firmar como titular na Arena Generali Ceska Pojistovna, sendo que muitos o consideram o melhor meio-campo revelado no país desde Tomas Rosicky.

Apesar da sua estatura alta, a leitura do jogo e a excelente capacidade de passe de Karabec significam que ele já se tornou uma ameaça para as equipes adversárias que procuram impedi-lo de ditar o ritmo dos jogos, com o Olympique de Marseille entre os clubes que se interessam por ele.

Karabec sempre esteve destinado a ser um jogador de futebol, o jovem nascido em Praga ingressou no ex-campeão tcheco, Bohemians, aos três anos de idade.

Os Bohemians - cujo maior jogador, Antonin Panenka, é agora o presidente honorário do clube - sabiam que com Karabec tinham um verdadeiro talento nas mãos, e não foi surpresa quando, aos 12 anos, o Esparta fizeram um movimento pelo jogador.

Tendo inicialmente assinado um contrato de empréstimo, a transferência de Karabec para o Sparta tornou-se definitiva quando ele completou 15 anos, atuando acima de sua própria faixa etária.

Em declarações para a Goal, o treinador de Karabec no sub-17, Petr Havlicek, recorda o impacto que o atleta causava desde muito jovem.

“Cheguei no meio da temporada e Adam estava um ano abaixo do resto”, diz ele. “Ele era menor do que os outros e jogava raramente.

"Depois de alguns jogos, enfrentamos Banik Ostrava e, no intervalo, estávamos perdendo por 2 a 1. Decidi colocá-lo em campo no intervalo e conseguimos vencer por 5 a 2."

"Ele jogou um jogo extraordinário. Naquele momento, eu sabia que ele seria sempre um titular no ataque."

Deixar primeiras impressões fortes é algo que Karabec tem feito ao longo de sua curta carreira.

"A primeira vez que o vi jogar foi em 29 de agosto de 2017, em um clássico entre Bohemians e Sparta Prague no Sub-15", explica Daniele Di Napoli, olheiro que vive e trabalha em Praga. "Ele me impressionou, foi o melhor jogador de toda a partida."

“Decidi voltar a vê-lo algumas semanas depois, no dia 22 de setembro, contra o Slovan Liberec. Com a braçadeira de capitão, ele era o cérebro do meio-campo do Sparta e estava sempre em busca de um passe vertical."

"Em 7 de outubro, recebi outra confirmação de seu talento contra Hradec Kralove. Escrevi em meu relatório: 'Ele deve ser contratado imediatamente'. Não tive dúvidas."

O desenvolvimento de Karabec continuou acelerado, pois, em 2019, ele foi nomeado o jogador do torneio na Copa CEE - um torneio de Sub-19 que leva clubes de todo o mundo para participar em Praga. Antes disso ele recebeu o Prêmio Mladsi Dorostenec da Federação Tcheca de Futebol como o melhor jogador das bases do país.

De lá, ele foi convidado por Rosicky, que agora trabalha como diretor esportivo do Sparta, para se juntar ao treinamento da equipe principal no início de 2020, antes de fazer sua estreia contra o Sigma Olomouc em fevereiro daquele ano.

Embora a paralisação forçada pelo coronavírus significou que Karabec teve que esperar três meses entre sua primeira e segunda aparições no time principal, valeu a pena esperar, pois em maio de 2020 ele encontrou o gol contra Karvina aos 16 anos e 335 dias, tornando-se o terceiro artilheiro mais jovem da história da primeira divisão tcheca (Hlozek é o mais jovem).

No final da campanha de 2019/20, ele forçou uma entrada no time titular e, embora tenha sido amplamente utilizado saindo do banco de reservas durante a última temporada - começando apenas nove jogos - ele ainda conseguiu três gols e três assistências em todas as competições.

"Sempre fiquei impressionado com sua capacidade de resolver situações de jogo difíceis de uma forma natural", explica Jiri Vorlicky, técnico da República Tcheca de Karabec no sub-14 e sub-15, para a Goal", bem como com sua facilidade no terço final do campo."

"Ele sabe quando e como jogar com os seus companheiros e sempre faz a escolha certa quando tem a bola entre os pés, optando por passá-la para um companheiro de equipe ou chutar no gol."

Embora seja canhoto, os dois pés de Karabec permitem que ele mantenha os defensores em alerta dentro e ao redor da área, especialmente quando ele joga em sua posição favorita de número 10, em vez de fora de campo, onde às vezes foi colocado.

"Acho que ele é um típico craque com um 10 nas costas", diz Havlicek. “Quando você dá a ele um pouco de liberdade, ele sabe retribuir com ótimas jogadas. Adam tem uma ótima técnica e uma percepção fantástica do jogo."

“Ele está muito confiante nas suas próprias qualidades. Em campo, é um pouco egoísta, mas sabe trabalhar para a equipe. Acho que é a típica mistura de um jogador de futebol com grande talento."

"Ele joga com uma calma incrível e pode oferecer grande criatividade ao jogo do seu time. Ele pode não ser muito rápido, mas isso não é um problema. E isso o torna especial e superior aos seus companheiros. Seu segredo? Grande concentração."

O próximo passo para Karabec, que começou dois dos três jogos da República Tcheca na Eurucopa Sub-21 de 2021, é se estabelecer como titular no Sparta antes, com toda probabilidade, de seguir os passos de Hlozek para a seleção principal e para um dos maiores clubes da Europa.

“Karabec está destinado a uma carreira de alto nível”, afirma Vorlicky. Poucos discordariam dele agora.