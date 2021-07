Gianluca Busio: o "Pirlo americano" pronto para a Série A Italiana

O garoto de 19 anos brilhou na estreia pela seleção dos EUA, mostrando o talento que o destacou na MLS pelo Sporting Kansas City

Quando o treinador Peter Vermes começou os preparos para a temporada de 2018 do Sporting Kansas City, ele também formulou um plano para o prodígio do time: Gianluca Busio.

Em cerca de 18 meses após chegar ao clube com apenas 14 anos, ele impressionou tanto que ganhou a oportunidade de treinar com o time principal.

E era isso que era planejado para o garoto de 15 anos: um gostinho apenas.

"Eu me lembro quando ele veio treinar na pré-temporada com nós, eu tinha um plano pronto para o que aconteceria após aquele período", disse Vermes à Goal. "Eu tinha um plano para o que ele iria fazer no nosso segundo time e o que ele poderia fazer pelo time principal".

"Assim que a pré-temporada acabou, eu tive que refazer o plano porque ele já havia se destacado muito!".

Nos anos seguintes, Busio continuou a crescr e crescer e crescer.

Ele fez sua estreia profissional pelo Sporting Kansas City II logo após a pré-temporada acabar, dois meses antes de seu aniversário de 16 anos.

Nove dias depois de completar os 16 anos, ele fez sua estreia no time principal na US Open Cup, com a estreia na MLS já batendo à porta.

Ele fez 61 aparições entre os 16 e 19 anos, rapidamente passando de um reserva para titular e depois estrela do Sporting KC que é um candidatos ao título da MLS.

Todas estas marcas foram alcançadas antes do que se imaginava, com planos sendo refeitos diversas vezes para acompanhar um jogador que simplesmente não parava de melhorar.

Ele fez sua estreia pela seleção dos EUA no domingo, deixando o banco de reservas para deixar uma boa impressão em Kansas City durante a abertura da Copa Ouro contra o Haiti.

Nesta estreia, ele brilhou, instantaneamente pisando no campo e demonstrando uma categoria ainda melhor do que à os experientes companheiros.

E se sua trajetória na seleção está apenas começando, seu tempo na MLS parece estar com os dias contados. Busio deve ser a próxima grande venda da liga, com diversos clubes da Série A interessados em contar com o talento do menino de 19 anos.

"Eu fiz muito com pouca idade", disse Busio após a estreia na seleção. "Desde quando eu assinei o primeiro contrato aos 15, eu sempre quis jogar pelos EUA. Este foi mais um passo para mim".

"Quando você tem 15, você pensa só em ir para o campo e fazer logo sua estreia na MLS. Alguns anos depois, você está tentando entrar no time titular e se firmar lá. Eu fiz isso neste ano, e meu próximo passo será conseguir isso na seleção - e é isso que está acontecendo".

"É um grande passo para mim e é muito bom para a minha carreira que eu consegui fazer isso com tão pouca idade. Tenho sorte do que vem acontecendo e estou animado para o futuro. Acho que meu próximo passo será ainda maior e estou ansioso para fazê-lo".

O meia já está nas manchetes há alguns anos e muitos o viram crescer desde os 14 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem desde Freddy Adu a assinar um contrato com um time da MLS quando recebeu um contrato de "talento local" pouco depois do seu aniversário de 15 anos em 2017.

E é sso que faz sua trajetória tanto rápida quando instantanea. Ele é um jogador que conquistou toda a pirâmide do futebol norte-americano antes de completar 20 anos, mas ele também é um jogador que os torcedores viram evoluir a cada um destes níveis.

Busio, que tem descendência italiana pelo seu pai, que nasceu em Brescia, tem todo o talento que o futebol italiano precisa. Ele é incrivelmente calmo com a bola e tem boa visão de jogo. Ele joga conforme o jogo e sempre responde da melhor maneira. Pressão? Pouco sente. Busio simplesmente gira, dribla e vai movendo a bola conforme ela precisa ser movida.

Originalmente, começou como meia-ofensivo, mas Busio já fez um pouco de tudo no Sporting KC em algum ponto de sua trajetória. Ele já apareceu nas duas pontas, já jogou como camisa 10 e até como falso-nove.

Nos últimos meses, Vermes o moldou para outra posição, fazendo dele um outro tipo de jogador. Viu em Busio a capacidade de ser um verdadeiro "playmaker", como um antigo camisa 8. Vermes o vê com estilo de jogo parecido como Andrea Pirlo ou Jorginho, que consegue dominar o jogo inteiro sozinhos.

"Ele pode render muito nesta posição pois tem um engrenagem que não para", disse Vermes. "Ele é dinâmico e tem muito atleticismo, assim, pode cobrir muito o jogo".

"Ele é impressionante, impressionante com a bola. Você pode usá-lo para construir o jogo. Ele pode dar o último passe".

"Você se lembra como Pirlo dominava o jogo? Ele tem essas qualidades e, ao mesmo tempo, tem um bom chut de longe. Ele também pode se adaptar para roubar bolas e dominar o jogo, falando de uma prespectiva defensiva. Seu progresso no 'mano-a-mano' defendendo me encanta".

Mesmo com essas habilidades já em um alto nível, Vermes diz que os maiores valores de Busio estão no lado mental. Muitas vezes, ele recua ao mencionar a humildade de Busio e também sua paixão, dizendo que esses aspectos o ajudaram a chegar tão longe, tão rápido.

Mas nenhum jogador é um produto acabado aos 19 anos. Mesmo os melhores continuam a aprender, e Busio ainda tem crescimento a fazer e outros planos para traçar.

E, quando questionado, Vermes consegue apontar um ponto fraco: respeito, e não falta dele. Há momentos, diz Vermes, em que Busio não sabe o quanto é bom, não entende o que pode fazer se simplesmente decidir fazê-lo.

Ele se lembra de assistir Busio jogar Teqball como um jogador da base e ficar hesitante, com medo de embaraçar seus companheiros de equipe. Essa atitude, de certa forma, permaneceu com ele no jogo profissional, e Vermes espera ansiosamente pelo dia em que Busio simplesmente pare de se importar com o que os outros possam pensar.

"Ele marcou um golaço de falta", disse Vermes comentando de um gol que Busio marcou contra o Houston Dynamo no começo do ano. "Nós estávamos treinando um dia antes, e eu disse a um dos meus assistentes que se ele tivesse a chance de cobrar uma falta, ele faria o gol. Ele é muito bom nisso. É preciso e você pode ver isso. Você consegue perceber quando isso está chegando".

"O segredo era que ele iria se apresentar e dizer: 'Ei, entendi', porque ele respeita os outros caras ao seu redor. Temos Johnny Russell, [Alan] Pulido, que está no jogo há mais tempo do que ele tem.

"Ele respeita isso, mas quando ele decide que não precisa mais fazer isso, e é quando ele decide porque pode fazer isso agora, acho que é isso. É só ele dizendo, 'Agora sou eu, minha vez, meu tempo e eu não tenho que ser respeitoso com todos ao meu redor'".

De certa forma, isso será fundamental para a próxima etapa do Busio, que deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele está se aproximando de uma mudança para Venezia, com MLSSoccer.com relatando que o lado recém-promovido da Série A ofereceu 7 milhões de dólares e uma porcentagem de vendas para retirá-lo do Sporting KC.

Por seu lado, Busio parece não se incomodar, tendo continuado a deixar a sua marca no Sporting KC e, agora, na USMNT.

“Essas coisas vão se resolver sozinhas, eu acho. Tenho pessoas ao meu redor que podem cuidar disso para mim”, disse Busio. “Meu foco principal é apenas jogar futebol, e agora estou focado na Copa Ouro e jogar o melhor que posso.”

Coisas boas aconteceram para Busio nos anos desde aquela viagem da pré-temporada. Sua ascensão constante o viu subir cada vez mais alto, superando as expectativas e criando novas ao longo do caminho. E agora, ele está avançando para um novo nível, repleto de internacionais seniores e estrelas europeias.

Aos olhos de Vermes, ele está mais do que pronto para isso.

"Ele não se confunde com o clube que vai comprá-lo e entende que tudo gira em torno de ele jogar bem", diz Vermes. "Acho que ele é uma pessoa do presente. Ele realmente entende a situação e adora o jogo, o que explica por que ele é quem ele é.

“Ele adora muito o jogo. Conhece o futebol internacionalmente, acompanha a Champions League, acompanha tudo e tem consciência de como se insere nesse cenário e do que deseja como jogador.

"Ele é um garoto que eu sei que vai atingir um teto incrivelmente alto. Seu teto é incrivelmente alto por causa do que eu o vi fazer nos últimos quatro ou cinco anos,

"Tem sido uma progressão e evolução consistente em seu jogo, nada além de aspectos positivos."