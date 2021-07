Tino Livramento: existe um motivo para que a joia do Chelsea atraia atenção de outros clubes

A mais nova sensação da base dos Blues ainda não garantiu seu futuro a longo prazo com o clube de Stamford Bridge

Não é mais nenhum segredo, mas as categorias de base do Chelsea aprenderam a formar ótimos jogadores.

Dos seis jogadores que venceram o prêmio de Melhor Jogador da Base entre 2015 e 2020, cinco já estrearam por suas seleções profissionais.

Mason Mount e Reece James, por exemplo, foram titulares na final da Liga dos Campeões da Uefa e fizeram parte da seleção inglesa que terminou com o vice-campeonato da Euro 2020.

Vencer tal prêmio, então, parece ser um bom sinal de que o jogador em questão terá sucesso na carreira. Tino Livramento, o vencedor em 2021, é mais um da lista de boas apostas.

Ao mesmo tempo, vários rivais já começaram a tomar nota do talento do lateral-direito.

Milan e RB Leipzig já mostraram interesse na contratação do jogador de 18 anos, bem como Aston Villa, Southampton e Brighton. O contrato de Livramento se encerra ao final da temporada 2021-22.

Para vários torcedores dos Blues, a possibilidade de perder Livramento traz memórias infelizes, já que apenas 18 meses se passaram após outro jovem lateral-direito formado na base, Tariq Lamptey, ser vendido ao Brighton e instantaneamente se tornar uma estrela na Premier League.

Esse medo só aumentou com as sondagens do Chelsea por Achraf Hakimi sendo reveladas. A escolha do marroquino pelo PSG não significa que Livramento vai estender seu contrato, mas pode abrir uma vaga para a lateral direita na equipe comandada por Thomas Tuchel.

"Tino sempre é destaque para quem gosta de acompanhar as categorias de base do Chelsea. É um jogador veloz e muito ofensivo pelo lado direito do campo.", conta Phil, dono da página Chelsea Youth nas redes sociais, uma das maiores sobre a base do clube.

"Ele participou diretamente de 16 gols (três gols e 13 assistências) em 26 partidas pelas categorias de base na temporada 2020-21. Era a principal válvula de escape da equipe no ataque, muitas vezes chegando até a linha de fundo e recebendo a bola em profundidade."

"Ele tem a capacidade de ultrapassar adversários na velocidade e também é muito forte. Um jogador completo e muito consistente durante os 90 minutos."

"Na linha de fundo, seus cruzamentos impressionam. Tem a capacidade de encontrar bolas rasteiras na entrada da área para alguém que venha de trás, bem como bolas em arco para os atacantes entrando na pequena área. Fazer tudo isso com qualidade e velocidade é impressionante para alguém tão jovem."

"Ainda tem problemas defensivos, mas se dedica ao máximo no setor defensivo e está evoluindo. Tem o atleticismo e a força física para ter sucesso em duelos um contra um e pode se desenvolver até se tornar um dos jogadores mais difíceis de serem batidos no futebol atual."

"O que mais chama a atenção é o seu nível de desenvolvimento, muito avançado para alguém com apenas 18 anos. Mas isso não é nenhuma surpresa para quem vem prestando atenção."

Livramento está se aproximando de completar uma década pelo Chelsea: o lateral chegou ao sub-9 do clube, tendo sido descoberto em um time amador em Roundshaw, no sul do Londres.

Torcedor do Chelsea desde a infância, Livramento regularmente começou a atuar contra meninos mais velhos, fazendo sua estreia pelo sub-23 com apenas 17 anos.

No futebol de seleções, também vem sendo um jogador consistente quando convocado: foi capitão da seleção inglesa sub-17 e já foi convocado para alguns treinos com a sub-20.

Nascido em Croydon, Livramento também pode atuar pela seleção portuguesa, tendo ídolos de ambos os países.

"Eu sempre me inspirei em Cristiano Ronaldo", contou Livramento ao canal no YouTube do Chelsea. "O jeito que ele joga sem medo e com muita confiança me inspirou. Ele é uma máquina, joga como ninguém."

"É surpreendente, ainda está no topo de seu jogo e marcando muito gols. Mas isso é resultado da sua ética de trabalho e esforço para provar que ainda é o melhor. Como eu tenho sangue português, ele me inspira a orgulhar minha família."

"Eu quero muito ser um exemplo para os jogadores mais novos, assim como Ronaldo foi para mim".

Em relação aos seus ídolos como torcedor do Chelsea, ele completa: "Eu me inspiro em jogadores como Didier Drogba e Frank Lampard. Eles mostraram o que significa ser um jogador do Chelsea e o nível que eles estabeleceram foi de nível mundial".

Livramento, que às vezes também jogou mais adiantado pelo lado direito do meio-campo, teve uma noção do que é preciso para ser uma esrela moderna no Chelsea, uma vez que passou algum tempo treinando com o time principal tanto sob o comando de Frank Lampard quanto Thomas Tuchel.

No final da última temporada ele foi incluído, pela primeira vez, entre os relacionados para uma partida, mas não saiu do banco de reservas contra Arsenal e Manchester City - enquanto o Chelsea ainda buscava assegurar a sua classificação para a próxima edição da Champions League.

A espera para mostrar todo o seu talento no time principal talvez seja a razão pela qual Livramento ainda não tenha comprometido o seu futuro a longo-prazo com o Chelsea, embora a sua esperança é de impressionar Thomas Tuchel durante a pré-temporada, já que tanto Reece James quanto Azpilicueta precisarão de um descanso após defenderem suas seleções na Euro 2020.

Mas embora exista o questionamento se ele seguirá ou não no clube, não há dúvidas de que ele tem potencial para ser o mais novo membro da base do Chelsea a atingir nível mundial. A expectativa da torcida azul de Londres é de que ele consiga tudo isso dentro de Stamford Bridge.