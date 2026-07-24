A operação de empréstimo do guarda-redes alemão Marc-André ter Stegen avança a passo firme, e afigura-se improvável a sua presença no estágio de pré-temporada do Barcelona para a nova época.

O Barcelona ultima atualmente os detalhes do empréstimo do seu guarda-redes alemão ao Ajax, que poderá ser oficializado nos próximos dias.

Segundo noticiou o jornal "Mundo Deportivo" na passada quarta-feira, Ter Stegen vê com bons olhos a contraproposta apresentada pelo clube catalão, e todos os indícios apontam para a proximidade de um acordo que satisfaça todas as partes.

Perante o clima de otimismo e o progresso positivo nas negociações, é pouco provável que o guarda-redes de 34 anos viaje com a comitiva do Barcelona na manhã de segunda-feira rumo ao centro St. George's Park, em Birmingham, pertencente à federação inglesa, onde a equipa realiza o seu estágio de preparação até 3 de agosto.

De acordo com o acordo em cima da mesa, o Ajax não assumirá mais de 10% do salário de Ter Stegen, que foi pedido pelo nome pelo treinador Mitchell Sánchez, apesar de estar ligado ao Barcelona por um contrato até 2028 com salário progressivo, depois de ter aceitado nas épocas passadas adiar parte dos seus vencimentos para ajudar o clube a inscrever novos jogadores, face à sua incapacidade de operar com a regra 1-1 do fair play financeiro na LaLiga.

Caso a transferência se concretize antes de 31 de julho, Ter Stegen estará disponível para ser inscrito na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, onde o Ajax deu um passo em frente rumo à próxima ronda após vencer na primeira mão o sérvio Vojvodina Novi Sad por 4-1 na passada quinta-feira, disputando-se o jogo da segunda mão na próxima quinta-feira, ao passo que o vencedor deverá defrontar o vencedor do embate entre o irlandês Shelbourne e o estónio Nõmme Kalju.

O Ajax inicia o seu percurso no campeonato holandês no domingo, 9 de agosto, com uma deslocação ao Zwolle.