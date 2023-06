ABC x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Novorizontino se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna do campeonato com 4 pontos, o ABC sabe que precisa reagir para não passar o restante da temporada lutando contra o rebaixamento. O Alvinegro acumula sete derrotas, um empate e apenas uma vitória até o momento.

Já o Novorizontino vai a campo querendo ganhar o quarto jogo consecutivo. Além disso, o Tigre marcou sete gols e não teve as redes balançadas nas últimas partidas.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Luiz Gustavo, Afonso, Habraão e Richardson; Bruno Lima, Ramon Vinícius, Júnior Todinho, Léo Ceará e Lucas Tocantins; e Felipe Garcia. Técnico: Alan Aal.

Novorizontino: Jordi; Adriano, César Martins e Renato Silveira; Raul Prata, Geovane, Douglas Baggio, Marlon e Reverson; Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

ABC

Gedeilson, Alemão, Daniel Vançan, Walfrido, Fábio Lima, Wellington Reis, Jean Patrick e Matheus Anjos estão lesionados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?