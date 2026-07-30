A terceira contratação: Chelsea anuncia reforço com estrela da França

O Chelsea anunciou a contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix, vindo do Crystal Palace, dando continuidade ao trabalho do clube londrino de reforçar seu elenco para a nova temporada sob o comando do treinador espanhol Xabi Alonso.

Segundo o comunicado do Chelsea, Lacroix, de 26 anos, assinou um contrato válido até 2032, tornando-se o terceiro reforço da equipe durante a atual janela de transferências de verão, após as contratações de Morgan Rogers e Marco Balestra.

O Chelsea não revelou o valor da negociação, mas a emissora britânica BBC esclareceu que a transação chegou a 52 milhões de libras esterlinas.

O Chelsea segue movimentado no mercado de transferências, com o clube conduzindo atualmente negociações para contratar o atacante do Brighton Danny Welbeck e o meio-campista do Brentford Jordan Henderson, além de finalizar acordos que já havia fechado em 2025 com o ponta Geovany Quenda e o atacante Emmanuel Emega.

A chegada do zagueiro francês ocorre após seu notável destaque com o Crystal Palace, para onde se transferiu em 2024, vindo do alemão Wolfsburg por 15,5 milhões de libras esterlinas, tornando-se uma das peças fundamentais no esquema do treinador Oliver Glasner.

Lacroix disputou 55 partidas pelo Crystal Palace em diferentes competições e contribuiu para uma temporada histórica do clube, depois que a equipe conquistou o título da Liga Conferência Europa, o primeiro grande título europeu da história do clube.

O zagueiro francês também reforçou sua posição internacional durante sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo de 2026, depois de disputar 3 partidas no torneio, entre elas o confronto contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, na qual a seleção francesa encerrou a competição na quarta colocação.

As primeiras palavras de Lacroix após a assinatura

Lacroix disse, após sua transferência para o estádio de Stamford Bridge: "Estou extremamente feliz por fazer parte deste clube incrível. Todos conhecem a história do Chelsea e sua tradição de vitórias, e fazer parte disso representa um grande momento de orgulho para mim".

E acrescentou: "Quando conversei com o treinador, vi que temos a mesma direção e o mesmo desejo por este clube. Queremos vencer, e quando você vê a qualidade dos jogadores que estão aqui e tudo o que envolve o clube, conquistar isso é algo possível".

E prosseguiu o zagueiro francês: "A ambição é levantar títulos, e mal posso esperar para contribuir com a conquista disso".