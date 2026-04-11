A tecnologia do VAR no banco dos réus por causa do Real Madrid

O Real Madrid tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Girona, em casa, na última sexta-feira, na 31ª rodada da La Liga.

A partida teve uma jogada polêmica, quando os jogadores do Real Madrid pediram pênalti após a queda de Kylian Mbappé aos 88 minutos.

O árbitro de campo, Alberola Rojas, ignorou os pedidos dos jogadores do Real Madrid e deixou o jogo prosseguir.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o árbitro de vídeo, Trujillo Suárez, deveria ter alertado o árbitro de campo para marcar o pênalti a favor do Real Madrid.

De acordo com fontes consultadas pelo jornal, essa situação é de responsabilidade do árbitro de vídeo, mais do que do árbitro de campo.

E continuou: “O árbitro de vídeo, apesar da política da Comissão Técnica de Árbitros (CTA) baseada no mínimo de intervenção, deveria ter alertado o árbitro de campo sobre a existência de um pênalti e pedido que ele fosse até o monitor para revisar a jogada, caso houvesse um erro claro e evidente”.

Essa crise arbitral ocorre apenas uma semana antes da final da Copa do Rei entre o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, onde Alberola Rojas é o principal candidato para arbitrar a partida.

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