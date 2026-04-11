Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

A tecnologia do VAR no banco dos réus por causa do Real Madrid

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
Espanha

O Real Madrid tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Girona, em casa, na última sexta-feira, na 31ª rodada da La Liga.

A partida teve uma jogada polêmica, quando os jogadores do Real Madrid pediram pênalti após a queda de Kylian Mbappé aos 88 minutos.

O árbitro de campo, Alberola Rojas, ignorou os pedidos dos jogadores do Real Madrid e deixou o jogo prosseguir.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o árbitro de vídeo, Trujillo Suárez, deveria ter alertado o árbitro de campo para marcar o pênalti a favor do Real Madrid.

De acordo com fontes consultadas pelo jornal, essa situação é de responsabilidade do árbitro de vídeo, mais do que do árbitro de campo. 

Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Bétis crest
Bétis
BET

E continuou: “O árbitro de vídeo, apesar da política da Comissão Técnica de Árbitros (CTA) baseada no mínimo de intervenção, deveria ter alertado o árbitro de campo sobre a existência de um pênalti e pedido que ele fosse até o monitor para revisar a jogada, caso houvesse um erro claro e evidente”.

Essa crise arbitral ocorre apenas uma semana antes da final da Copa do Rei entre o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, onde Alberola Rojas é o principal candidato para arbitrar a partida.

Leia também

Flick cede a Yamal no clássico da Catalunha

Publicidade