A seleção saudita foi a razão pela qual o apresentador Walid Al-Faraj, do programa “Action com Walid” no canal “MBC Action”, não apareceu nas telas nos últimos tempos.

A recente decisão da seleção saudita de proibir a participação de Walid Al-Faraj em competições internacionais gerou discussões sobre as políticas internas do time e suas implicações para o futuro dos jogadores. Enquanto os torcedores aguardam mais informações sobre o caso, muitos estão aproveitando para explorar outras formas de entretenimento esportivo, como as apostas online. Para aqueles interessados em maximizar suas experiências de apostas, o uso de um código promocional Betboom pode oferecer vantagens adicionais. Essa plataforma tem se destacado por suas ofertas atrativas, permitindo que os apostadores desfrutem de uma experiência mais enriquecedora enquanto acompanham os desdobramentos do futebol internacional.

Nos últimos dias, Al-Faraj não apresentou o programa, que foi conduzido por Ali Al-Sawabi em seu lugar, gerando dúvidas entre o público sobre o verdadeiro motivo da ausência do apresentador saudita.

Al-Faraj confirmou em um tuíte, nesta manhã de sexta-feira, através de sua conta oficial no site “X”, que o motivo disso é a seleção saudita.

Leia também: 3 opções, a melhor delas amarga... Quem é o mais adequado para suceder Renard na seleção saudita?

Al-Faraj escreveu: “Após o fim da pausa do campeonato, voltamos todos para acompanhar o início da última fase da Liga Roshen, a partir desta noite”.

O jornalista saudita acrescentou: “Peço desculpas pela ausência, mas o clima dos jogos da Seleção Verde tem sido negativo ultimamente, e não quis que meu sangue fervesse ao vivo”.

Na semana passada, a seleção saudita disputou dois amistosos durante a pausa internacional em março, nos quais sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Egito e, em seguida, por 2 a 1 para a Sérvia.

Vale lembrar que Al-Faraj foi alvo de críticas severas após a primeira partida contra o Egito, depois de ter atacado violentamente o goleiro Nawaf Al-Aqidi por causa dos erros que cometeu, chegando a descrevê-lo como um goleiro fabricado pela mídia e pela torcida.