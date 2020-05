A resenha de João Félix com Kaká: "Quero a Champions League e a Bola de Ouro"

João Félix, do Atlético de Madrid, revela admiração por Kaká e que espera conquistar o prêmio de melhor do mundo, assim como o brasileiro ex-Milan

Um já tem a Bola de Ouro, o outro, ainda sonha em conquistá-la. Kaká e João Félix, grande promessa do , tiveram uma conversa descontraída através de uma videoconferência pelo Instagram e falaram sobre o momento do clube colchonero e sobre o futuro do jovem português.

No , Kaká teve um ano de 2007 mais do que especial. O brasileiro levou o prêmio de melhor jogador do mundo e conquistou os títulos da e do . E na conversa, João Félix contou qual é seu sonho no futebol e revelou sua admiração pelo brasileiro, que conquistou em apenas uma temporada o que muitos tentam por toda a carreira.

“Sonho em vencer a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro”, disse o português. “Você conquistou em um ano o que os outros estão tentando por toda a carreira. Eu tinha seu pôster no meu quarto e nunca esperava que pudesse falar com você”, revelou.

Mais times

Se João Félix conseguirá ter uma temporada como a de Kaká em 2007 e realizar seu sonho ninguém sabe, mas o fato é que o jogador já foi muitas vezes comparado ao brasileiro, pelo estilo de jogo, mas também pela semelhança física.

“Temos uma semelhança física e também acho você muito ofensivo, eu sou muito assim. Acho que você tem mais habilidade técnica do que eu, eu era mais ofensivo, mais vertical. Mas não gosto de comparações", afirmou Kaká.

"Kaká só haverá um e João só haverá um", acrescentou o português.

João Félix foi contratado pelo Atlético de Madrid para substituir Antoine Griezmann, após sua transferência ao . Porém, o jovem de 20 anos não rendeu como muitos esperavam em sua primeira temporada. Muitos atribuem essa dificuldade ao estilo de jogo defensivo adotado por Simeone, que acaba deixando os atacante mais isolados.

Mas apesar das críticas que o treinador argentino recebe muitas vezes, Kaká reconheceu que o Atlético de Madrid está crescendo muito desde a chegada de Simeone. O brasileiro jogou no entre 2010 e 2013 e destacou que os colchoneros mudaram muito desde então.

"A rivalidade entre Real Madrid e Atlético é muito grande. Quando eu estava em Madri, o Atlético não conquistava títulos há muito tempo, teve uma grande transformação com a chegada de Simeone, mas a rivalidade sempre foi ótima. É bom jogar clássicos”, lembrou Kaká.

Agora, João Félix aguarda o retorno de La Liga para provar a que veio e ajudar o Atlético de Madrid a conquistar novos títulos. Pela Champions League, a equipe de Simeone conquistou uma classificação heróica diante do Liverpool, atual campeão do torneio. Resta saber como será o futuro da competição para ver se o português conseguirá realizar seu sonho já nesta temporada.