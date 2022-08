A provocação de Luiz Adriano contra torcedor do Palmeiras: "Mundial eu tenho"

Ex-jogador do Palmeiras, o atacante também postou uma foto com a taça do Mundial de Clubes, conquistada pelo Internacional, para rebater os torcedores

Ex-atacante do Palmeiras, Luiz Adriano deu o que falar mais uma vez nas redes sociais ao rebater uma página dedicada ao clube paulista no Instagram.

No último final de semana, o jogador desperdiçou um pênalti pelo Antalyaspor, seu atual clube, no Campeonato Turco, contra o Galatasaray. A página dedica ao clube publicou o vídeo com a legenda "Luiz Adriano ia dar a vitória pro seu time, mas...".

Porém, o atacante aproveitou a postagem, que gerou muitas brincadeiras entre os palmeirenses, para rebater a torcida escrevendo "Mundial eu tenho".

Depois do comentário, além disso, o ex-jogador do Palmeiras aproveitou para compartilhar uma foto no Instagram ao lado do troféu do Mundial de Clubes, quando conquistou a taça pelo Internacional, em 2006.

Na postagem, o atacante disse: "Sei que não dia de #tbt mais é dia de #tb. Boa noite a todos e uma ótima semana, beijos. Vem que dá tempo", disse Luiz Adriano.

Na ocasião, o atacante fez um gol na semifinal da competição, contra o Al-Ahly, do Egito. Depois, também participou do gol da final contra o Barcelona.

A provocação do jogador faz referência ao fato do Palmeiras não ter conquistado o Mundial de Clubes reconhecido pela Fifa. O clube paulista, porém, reconhece a Taça Rio de 1951 como uma conquista equivalente.

Pelo Palmeiras, Luiz Adriano atuou entre 2019 e 2021, participando de 106 partidas e 32 gols, além de ter conquistado o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o bicampeonato da Copa Libertadores.