A princesa Leonor, filha do rei Filipe VI e herdeira do trono de Espanha, demonstrou o quão de perto acompanha todos os detalhes e promessas do futebol, ao surgir num diálogo curioso e espontâneo com o avançado da seleção espanhola Ferran Torres durante a cerimónia de receção real aos campeões.

Essa receção surge após a conquista, pela seleção espanhola, do título do Campeonato do Mundo pela segunda vez na sua história, depois de ter batido na noite do passado domingo a Argentina por um golo sem resposta, apontado pelo próprio Torres.

Os ecos das celebrações do segundo título mundial continuam a dominar as ruas de Espanha, com os jogadores de "La Roja" a percorrerem as ruas da capital, Madrid, encerrando os festejos com as habituais paragens oficiais no Palácio Real da "Zarzuela" e na sede do governo na "Moncloa". De entre os muitos momentos captados pelas câmaras, um gesto que juntou a família real e o autor do golo da vitória decisiva na final contra a Argentina roubou as atenções nas redes sociais.

Depois de o vídeo se ter tornado amplamente viral, os seguidores perguntaram-se o que teria passado entre a jovem princesa e o avançado do Barcelona durante o cumprimento real. E enquanto algumas especulações irónicas apontavam para um elogio dirigido ao jogador, as gravações de áudio repetidas revelaram que a princesa Leonor abordou Torres dizendo: "Não estavas a pensar rapar todo o cabelo?", ao que o avançado respondeu de imediato e com um sorriso: "Não, não!", segundo noticiou o jornal espanhol "Marca".

Esta simpática brincadeira surge no contexto de uma promessa pública que o natural da cidade de Valência havia feito a si próprio, de "rapar todo o cabelo" em caso de conquista do Campeonato do Mundo. Este gesto mostrou o quão próxima está a jovem princesa e o quão a par se encontra dos bastidores e das notícias da seleção nacional.

E embora Ferran Torres tenha decidido não voltar atrás quanto ao aspeto do seu cabelo, muitos dos seus companheiros preparam-se para cumprir promessas bastante ousadas. O quarteto Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias e Yéremy Pino decidiu tatuar o rosto do treinador Luis de la Fuente, enquanto Lamine Yamal prometeu deixar crescer a barba e o bigode durante três semanas inteiras e sortear 100 auriculares para os seus adeptos, ao passo que a dupla Gavi e Pedri se prepara para pintar o cabelo com cores bastante chamativas.