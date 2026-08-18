A preocupação retorna ao Bayern: Jamal Musiala cai novamente dentro de campo

Um clima de preocupação e apreensão paira nos bastidores do Bayern de Munique em relação à condição física de seu jovem astro Jamal Musiala, após ele sofrer um novo mal-estar e cair no gramado durante o amistoso contra o Heidenheim, em um cenário que repetiu o que havia acontecido com ele apenas três dias antes.

A equipe bávara disputava uma partida amistosa nesta data e, aos 66 minutos, quando o placar indicava um empate por 2 a 2, Musiala caiu repentinamente no gramado, sendo cercado por seus companheiros em uma cena que trouxe à memória os detalhes do episódio preocupante ocorrido no fim de semana passado, segundo informou o site "Sky Sports".

Felizmente, e assim como aconteceu na primeira vez, o internacional alemão conseguiu recuperar rapidamente a consciência e deixar o gramado caminhando por conta própria em direção aos vestiários, após ser substituído imediatamente para preservar sua integridade.

Esses acontecimentos ocorrem três dias após o amistoso em que o Bayern de Munique venceu o Leipzig por 3 a 1, cujos últimos momentos foram de tensão após a queda repentina de Musiala depois de ele marcar o gol, antes de a diretoria do clube divulgar boletins médicos tranquilizadores.

Max Eberl, membro executivo para assuntos esportivos do clube, havia confirmado após o primeiro episódio que o jogador estava bem e que os exames iniciais não revelaram nenhum problema de saúde grave, esclarecendo que a causa da queda se deveu ao desmaio provocado pelo estresse térmico e pela desidratação, diante da disputa da partida sob temperaturas elevadas que chegaram a 33 graus Celsius.