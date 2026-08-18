Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

A preocupação retorna ao Bayern: Jamal Musiala cai novamente dentro de campo

J. Musiala
Heidenheim x Bayern de Munique
Heidenheim
Bayern de Munique
Amistosos de clubes
Bundesliga
Alemanha

Musiala volta a gerar preocupação

Um clima de preocupação e apreensão paira nos bastidores do Bayern de Munique em relação à condição física de seu jovem astro Jamal Musiala, após ele sofrer um novo mal-estar e cair no gramado durante o amistoso contra o Heidenheim, em um cenário que repetiu o que havia acontecido com ele apenas três dias antes.

A equipe bávara disputava uma partida amistosa nesta data e, aos 66 minutos, quando o placar indicava um empate por 2 a 2, Musiala caiu repentinamente no gramado, sendo cercado por seus companheiros em uma cena que trouxe à memória os detalhes do episódio preocupante ocorrido no fim de semana passado, segundo informou o site "Sky Sports".

Felizmente, e assim como aconteceu na primeira vez, o internacional alemão conseguiu recuperar rapidamente a consciência e deixar o gramado caminhando por conta própria em direção aos vestiários, após ser substituído imediatamente para preservar sua integridade.

Esses acontecimentos ocorrem três dias após o amistoso em que o Bayern de Munique venceu o Leipzig por 3 a 1, cujos últimos momentos foram de tensão após a queda repentina de Musiala depois de ele marcar o gol, antes de a diretoria do clube divulgar boletins médicos tranquilizadores.

Max Eberl, membro executivo para assuntos esportivos do clube, havia confirmado após o primeiro episódio que o jogador estava bem e que os exames iniciais não revelaram nenhum problema de saúde grave, esclarecendo que a causa da queda se deveu ao desmaio provocado pelo estresse térmico e pela desidratação, diante da disputa da partida sob temperaturas elevadas que chegaram a 33 graus Celsius.

Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Copa da Alemanha
SSV Jeddeloh crest
SSV Jeddeloh
JED
Heidenheim crest
Heidenheim
HDH
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google