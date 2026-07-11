A posição de Courtois em relação ao início da nova temporada

Thibaut Courtois se tornou o centro das atenções ontem à noite, quando a Espanha derrotou a Bélgica e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, graças a um gol no final da partida marcado por Mikel Merino (2 a 1). O gol surgiu após uma falha na defesa do goleiro Sen Laminz, que substituiu Courtois no meio do segundo tempo, depois que o goleiro do Real Madrid sofreu uma lesão durante a partida.

O erro de Laminz custou caro à Bélgica, já que a Espanha conseguiu manter sua vantagem mínima. Para piorar a situação para o Real Madrid, foi divulgado que Courtois pode ficar afastado por 4 a 8 semanas devido à nova lesão.

No entanto, de acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o goleiro, considerado um dos melhores do mundo atualmente, sofreu uma lesão muscular, o que gerou receios de que ele possa ficar de fora do início da próxima temporada.

Andrei Lunin era o candidato a ser o goleiro titular do Real Madrid, pelo menos nas primeiras etapas da próxima temporada, mas a reportagem indica que Courtois poderá retornar a tempo de estrear pelo Real Madrid quando a temporada começar no mês que vem.

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O clube real deve iniciar sua temporada em 17 de agosto, enfrentando o Real Sociedad, embora se espere que a partida seja adiada devido à participação de vários jogadores do clube nas semifinais da Copa do Mundo.

Isso representa um grande impulso para o Real Madrid, que busca reforçar sua solidez defensiva após a contratação de José Mourinho.

O Real Madrid já havia reforçado sua defesa com a contratação de três jogadores neste verão, e Mourinho busca contratar mais um zagueiro central. A presença de um líder como Courtois deve trazer mais confiança a uma defesa que terá uma cara totalmente nova, com jogadores que nunca atuaram juntos antes.

Além de sua liderança, Courtois traz a qualidade tão necessária na meta, embora seu reserva, Lunin, também não tenha apresentado um desempenho ruim.

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