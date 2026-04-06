A polêmica volta a esquentar... O Senegal se prepara para uma ação judicial que pode mudar o destino do título africano

Mais de dois meses após o fim da final mais controversa da história do futebol africano, a crise da Copa Africana das Nações de 2025 volta a ganhar destaque, desta vez por meio do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS); o Senegal se prepara oficialmente para recorrer da decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), que concedeu ao Marrocos a vitória por 3 a 0.

Uma final que não foi concluída

A história começou em uma noite tensa na cidade de Casablanca, quando as seleções de Marrocos e Senegal se enfrentaram na final do torneio continental.

A partida, que deveria ser uma festa do futebol, transformou-se em tumulto entre a torcida, após confrontos nas arquibancadas e tensões em campo, terminando com a desistência da seleção senegalesa antes do apito final.

Em seguida, a Comissão de Disciplina da Confederação Africana decidiu considerar o Marrocos vencedor por 3 a 0, com base no fato de que a desistência ocorreu sem justificativa esportiva suficiente — decisão que provocou a ira da Federação Senegalesa e abriu as portas para uma crise jurídica sem precedentes.

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Primeiro recurso

O Senegal apresentou um recurso inicial perante a Comissão de Apelação da CAF, solicitando a anulação do resultado da partida e a reavaliação das circunstâncias da desistência, alegando que as condições de segurança não eram adequadas para a continuação do jogo.

No entanto, após semanas de deliberações, a comissão manteve a decisão de vitória para o Marrocos, confirmando que a desistência foi decidida pela própria seleção senegalesa, sem emitir quaisquer orientações sobre a taça, as medalhas ou os prêmios financeiros, considerando que esses aspectos não se enquadram em sua competência.

Apesar da decisão, a Confederação Africana de Futebol ainda não emitiu um comunicado oficial declarando o Marrocos campeão da edição, o que mantém a incerteza sobre a identidade do verdadeiro vencedor do título.

Senegal inicia sua batalha

Após três semanas de espera, a Federação Senegalesa de Futebol recebeu a decisão motivada da Comissão de Apelação, o que lhe permite, legalmente, dar início aos procedimentos de recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne.

De acordo com a rede francesa "RMC", o Senegal se prepara para apresentar seu dossiê completo nos próximos dias, numa tentativa de anular a decisão da CAF ou, pelo menos, de rever o resultado da final.

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Tribunal Arbitral enfrenta novo desafio

Até o momento, o TAS não anunciou um cronograma específico para analisar o caso, mas fontes jurídicas confirmaram que a decisão esperada será definitiva e inapelável.

O diretor-geral do tribunal, Mathieu Reeb, declarou oficialmente: “Estamos cientes de que as equipes e os torcedores desejam conhecer a decisão final o mais rápido possível, e nos certificaremos de que os procedimentos arbitrais sejam conduzidos no melhor prazo, respeitando o direito de todas as partes de terem um julgamento justo”.

Fim iminente da final mais controversa

Com esse desdobramento, a crise da final da Copa Africana das Nações de 2025 entra em sua fase decisiva.

Enquanto o Marrocos se apega à decisão da União Africana que lhe concedeu a vitória, o Senegal aposta em convencer o Tribunal Arbitral do Esporte de que sua desistência foi resultado de “circunstâncias de força maior” que não podem ser ignoradas.

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