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Motherwell Celtic RefereeIMAGO
Lars Capiau

Traduzido por

"A pior decisão do VAR de todos os tempos" causa enorme comoção

Motherwell x Celtic
Motherwell
Celtic
Campeonato Escocês

Há bastante agitação na Escócia, onde a disputa pelo título escocês, extremamente emocionante, caminha para o seu clímax. No entanto, na noite de quarta-feira, tudo poderia ter acabado ali mesmo, não fosse o pênalti concedido ao Celtic bem no final da partida.

O Celtic teve muitas dificuldades contra o Motherwell na noite de quarta-feira e parecia caminhar para uma perda fatal de pontos. Até que, aos 97 minutos, o árbitro de vídeo entrou em ação e marcou pênalti.

Essa decisão foi, no mínimo, questionável. O zagueiro do Motherwell penalizado parecia ter “simplesmente” desviado a bola com a cabeça após um lançamento de longe. O VAR, porém, viu uma clara mão na bola e, portanto, marcou pênalti.

Campeonato Escocês
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Hibernian
HIB
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MOT
Campeonato Escocês
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Celtic
CEL
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Hearts
HEA

Kelechi Iheanacho converteu o pênalti e, assim, a diferença entre as duas equipes, faltando apenas uma partida para o fim, é de um ponto. E nessa última partida, o Celtic e o Hearts se enfrentam no Celtic Park.

Devido ao pênalti no final da partida, o Celtic agora não precisa mais vencer por pelo menos três gols de diferença, bastando qualquer vitória. O Hearts precisa de pelo menos um ponto fora de casa.

Derrek McInnes, técnico do Hearts, está furioso. “Quando você ouve que o VAR vai analisar algo a favor do Celtic no tempo de acréscimo, já parte do princípio de que eles vão receber um pênalti”, reclama ele à Sky Sports.

“É repugnante. Todos estão contra nós. Para mim, isso não é pênalti. É muito ruim e parece que deram um presente ao Celtic. Eles tiveram muita sorte”, afirmou o técnico furioso.

Gary Lineker também critica duramente a decisão. “Esta pode muito bem ser a pior decisão do VAR que já vi (e a concorrência é grande)”, escreve o ex-atacante no X. “Inacreditável, considerando o que está em jogo.”

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