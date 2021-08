Harry Kane no Manchester City: atacante falta à reapresentação no Tottenham

O atacante da Inglaterra era esperado de volta aos treinos no início da semana, após as férias de verão e atuação na última Eurocopa

Harry Kane alimentou rumores que o ligam a uma transferência para o Manchester City, pois o atleta não se apresentou ao treinamento do Tottenham, confirmou a Goal.

Kane deveria ter voltado ao Hotspur Way, centro de treinamento do Tottenham, nesta segunda-feira para uma série de testes, incluindo um para Covid-19, antes de sua reintegração no time após as férias de verão.

No entanto, o jogador de 28 anos não apareceu, envolvido em conversas persistentes sobre uma mudança iminente para o Estádio Etihad, com o City supostamente se preparando para lançar uma alta oferta de dinheiro por seus serviços.

Harry Kane está destinado a jogar no City?

O contrato atual de Kane não deveria expirar até 2024, mas o inglês chegou a um "acordo de cavalheiros" com o presidente do Spurs, Daniel Levy, no ano passado, que lhe permite mudar para um novo local neste verão.

A Goal entende que o City está muito interessado em incluir Kane em seu elenco e estaria disposto a gastar pelo menos £ 100 milhões para finalizar um acordo, mas nenhuma negociação formal entre os dois clubes ocorreu até o momento.

Por que Harry Kane está procurando uma mudança?

Kane abriu mão de suas ambições de ganhar os maiores prêmios oferecidos no futebol profissional em março, admitindo que estaria aberto a deixar o Spurs caso note que o clube não pode competir no mais alto nível.

"Eu amo o Spurs, sempre amarei o Spurs", afirmou o atacante. "Mas eu sempre disse, se eu não sinto que estamos indo na direção certa, então não sou alguém que vai ficar apenas para fazer isso. Sou um jogador ambicioso, quero me tornar um dos melhores."

O Tottenham terminou a campanha 2020-21 sem uma única medalha, estendendo sua corrida sem troféus para 13 anos. Aparentemente, Kane teria uma chance muito melhor de sucesso no City, que ganhou três dos últimos quatro títulos da Premier League no comando de Pep Guardiola.

O recorde de Harry Kane no Spurs

Kane fez sua estréia pelo Spurs em 2011 e, desde então, participou de 336 jogos em todas as competições do clube.

Ele também marcou 221 gols e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 166 deles na Premier League, o que o coloca em sétimo lugar na lista de todos os tempos da competição.