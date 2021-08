Por que Harry Kane ficou fora de Tottenham x Manchester City?

O atacante motivou polêmica por manifestar desejo de deixar os Spurs para jogar sob o comando de Pep Guardiola

Um dos principais assuntos nas últimas semanas de futebol europeu foi a situação envolvendo Harry Kane. O atacante, capitão da seleção inglesa vice-campeã da Eurocopa e líder da artilharia e de passes para gols na última temporada da Premier League, manifestou seu desejo de deixar o Tottenham. E o Manchester City apareceu como maior interessado em contar com Harry Kane, que mostrou inclinação a vestir a camisa azul do time treinado por Pep Guardiola.

Insatisfeito com o desfecho sem títulos nas últimas temporadas do Tottenham, Kane tomou uma atitude drástica e se recusou a se apresentar aos treinos de pré-temporada do clube londrino, que não tem interesse em negociá-lo e já havia avisado que não o venderia para outro clube inglês. A situação gerou polêmica especialmente sobre o profissionalismo daquele que, até então, era o maior ídolo atual da torcida dos Spurs.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao longo das últimas semanas, em meio à coincidência da primeira rodada da Premier League contar justamente com um Tottenham x Manchester City, os técnicos Nuno Espírito Santo, dos londrinos, e Pep Guardiola, dos mancunianos, responderam perguntas sobre a situação de Harry Kane. E a expectativa geral era ver como o atacante poderia se comportar dentro do gramado... mas isso não aconteceu.

Harry Kane sequer foi relacionado pelo Tottenham para a primeira rodada desta Premier League 2021/22. O motivo, segundo noticiado pelo The Athletic, na verdade é física. O jogador, que se apresentou tardiamente para as atividades – também por causa de uma folga maior dada por causa de sua participação na Eurocopa – ainda não está nas melhores condições físicas para jogar, de acordo com o departamento médico dos Spurs.

Harry Kane tem contrato com o Tottenham até 2024.