O processo de empréstimo de Marc-André ter Stegen (34 anos), guarda-redes do Barcelona, ao Ajax de Amesterdão regressou ao seu rumo certo, depois de a incerteza ter dominado a situação nos últimos dias.

Depois de o guarda-redes alemão não ter conseguido regularizar as suas obrigações fiscais, o que impediu a concretização do negócio, o Barcelona apresentou nas últimas horas outra proposta para resolver o problema dos impostos, uma proposta que o jogador estuda atualmente de forma positiva e que poderá contribuir para facilitar a conclusão do acordo que parecia fechado há apenas dez dias.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o guarda-redes não foi claro inicialmente quanto às questões fiscais relacionadas com a distribuição do seu salário desta época, algo que aceitou agora.

De qualquer forma, o Ajax não cobrirá mais de dois milhões de euros do seu salário, que aumentará ao abrigo do seu contrato com o Barcelona, que termina em 2028.

O Barcelona assume a maior parte, mas o montante não é fixo, pois dependerá do número de jogos que ele disputar.

O Ajax insistiu nesta condição depois do que aconteceu com o Girona, que pagou a sua parte por inteiro apesar de ele ter jogado apenas dois jogos devido a lesão.

Este negócio a três tornou-se mais complexo do que o inicialmente previsto. Na semana passada, a posição do Barcelona passou de sublinhar a necessidade de encontrar uma solução imediata para insistir na incapacidade de resolver uma situação que depende totalmente do jogador, responsável por regularizar estas questões financeiras pessoais.

Ainda assim, e dada a dificuldade de chegar a um acordo global, e para evitar atrasos que não beneficiariam qualquer das partes, o clube procurou facilitar a sua saída intervindo e alterando algumas cláusulas.

O Ajax acompanhou este assunto com perplexidade, pois acredita que tudo já tinha sido discutido e acordado, e que a questão se limitava a documentar os acordos financeiros anteriores nos papéis oficiais. Não têm explicação para o atraso e reconhecem que não têm um prazo limite para recusar o negócio, mas isso também não é definitivo, como seria de esperar.

Além disso, o clube holandês estuda todos os cenários possíveis: o empréstimo pode concretizar-se ou pode falhar.

O jogador não dá quaisquer explicações e prefere manter o silêncio. De momento, com exceção de um dia, ter Stegen mantém a presença nos treinos com Hansi Flick na cidade desportiva à espera da resolução da questão e da transferência para a Holanda.