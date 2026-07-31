A nova contratação leva a crise do Real Madrid de volta à estaca zero: quem será a vítima?

A crise do Real Madrid relacionada ao elenco aumentou após o anúncio da contratação do jovem atacante Carlos Espí, já que o clube merengue passou a ser obrigado a abrir novas vagas em sua lista caso queira concluir os grandes negócios restantes durante a janela de transferências do verão.

O Real Madrid havia anunciado, na noite da última quinta-feira, que chegou a um acordo com o Levante para contratar Espí, com um contrato que se estende até 30 de junho de 2031.

Reportagens da imprensa já haviam indicado anteriormente que Gonzalo García está a caminho de uma transferência para o Fulham, da Inglaterra, para jogar sob o comando de seu ex-treinador Álvaro Arbeloa, o que deixou uma vaga em aberto.

Mas, após o registro de Espí, o elenco do Real Madrid ficou completo no limite máximo permitido, que é de 25 jogadores no time principal, o que obriga a diretoria a dispensar jogadores caso tenha êxito em concluir as contratações de Yan Diomandé e Rodri, que lideram as prioridades do clube neste verão, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Elenco completo

A equipe conta atualmente com os goleiros Thibaut Courtois e Andriy Lunin, além de 10 defensores, que são Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Éder Militão, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy e Dean Huijsen.

No meio-campo, a lista inclui Jude Bellingham, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Bernardo Silva.

Já no ataque, estão presentes Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz e Franco Mastantuono.

Apesar de a transferência de Gonzalo para o Fulham permitir que Espí ocupe sua vaga na lista, o clube ainda será obrigado a dispensar outro jogador caso contrate um dos dois principais alvos, Diomandé ou Rodri, ao passo que terá de abrir mão de jogadores caso tenha êxito em contratar os dois juntos.

A situação de Mastantuono não é mais a mesma

As complicações da situação também aumentam devido ao caso do argentino Franco Mastantuono, que não pode mais ser registrado como jogador da equipe reserva — como aconteceu na temporada passada — depois de ultrapassar o número de partidas permitidas com o time principal na temporada passada, passando a ocupar uma vaga completa no elenco da equipe.

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Diferentemente de Mastantuono, o Real Madrid se verá diante de decisões difíceis nos próximos dias, já que será obrigado a resolver o caso das saídas antes do fechamento da janela de transferências, caso queira concluir seus planos de reforçar o elenco com seus principais alvos no mercado do verão.