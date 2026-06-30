Ståle Solbakken, técnico da Noruega, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar a Costa do Marfim nesta terça-feira à noite, no Estádio de Dallas, nas partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A Noruega se classificou para esta fase após terminar em segundo lugar no Grupo 9, com 6 pontos, ao vencer o Iraque (4 a 1) e o Senegal (3 a 2) e perder para a França (4 a 1).
Já a Costa do Marfim ficou em segundo lugar no Grupo 5, com 6 pontos, após vitórias sobre o Equador (1 a 0) e Curaçao (2 a 0), e uma derrota para a Alemanha (2 a 1).
O jogo de hoje marca o retorno de Solbakken à escalação titular, com a volta dos principais jogadores que ficaram de fora da última partida contra a França, principalmente a dupla Erling Haaland e Martin Ødegaard.
O vencedor do confronto de hoje enfrentará o Brasil nas oitavas de final, time que venceu com dificuldade ontem à noite o Japão por 2 a 1.
A escalação da Noruega foi a seguinte:
Goleiro: Orjan Niland
Defesa: Christopher Agger, David Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjörn Hegim
Meio-campo: Patrick Berg – Sander Bergi – Martin Ødegaard
Ataque: Alexander Sørloth, Erling Haaland, António Nosa
Além disso, Emery Fai, técnico da Costa do Marfim, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou assim:
Goleiros: Yahya Fofana
Defesa: Jéslan Konan – Odilon Kossono – Guela Dui – Emmanuel Agbado
Meio-campo: Frank Kessié – Ibrahim Sangaré – Krist Olay
Ataque: Ange Boni – Yan Diomandi – Nicolas Pépé