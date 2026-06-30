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Erling HaalandGetty Images
Khaled Mahmoud

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A Noruega entra com todo o seu poderio contra a Costa do Marfim... Haaland e Odegaard estão na escalação

Cote D'Ivoire x Noruega
Cote D'Ivoire
Noruega
Copa do Mundo
Costa do Marfim
Noruega
EUA

A escalação oficial do confronto entre Noruega e Costa do Marfim

Ståle Solbakken, técnico da Noruega, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar a Costa do Marfim nesta terça-feira à noite, no Estádio de Dallas, nas partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Noruega se classificou para esta fase após terminar em segundo lugar no Grupo 9, com 6 pontos, ao vencer o Iraque (4 a 1) e o Senegal (3 a 2) e perder para a França (4 a 1).

Já a Costa do Marfim ficou em segundo lugar no Grupo 5, com 6 pontos, após vitórias sobre o Equador (1 a 0) e Curaçao (2 a 0), e uma derrota para a Alemanha (2 a 1).

O jogo de hoje marca o retorno de Solbakken à escalação titular, com a volta dos principais jogadores que ficaram de fora da última partida contra a França, principalmente a dupla Erling Haaland e Martin Ødegaard.

O vencedor do confronto de hoje enfrentará o Brasil nas oitavas de final, time que venceu com dificuldade ontem à noite o Japão por 2 a 1.

Copa do Mundo
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Cote D'Ivoire
CDM
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Noruega
NOR

A escalação da Noruega foi a seguinte:

Goleiro: Orjan Niland

Defesa: Christopher Agger, David Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjörn Hegim

Meio-campo: Patrick Berg – Sander Bergi – Martin Ødegaard

Ataque: Alexander Sørloth, Erling Haaland, António Nosa

Além disso, Emery Fai, técnico da Costa do Marfim, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou assim:

Goleiros: Yahya Fofana

Defesa: Jéslan Konan – Odilon Kossono – Guela Dui – Emmanuel Agbado

Meio-campo: Frank Kessié – Ibrahim Sangaré – Krist Olay

Ataque: Ange Boni – Yan Diomandi – Nicolas Pépé

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