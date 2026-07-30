A namorada de Mbappé explode de raiva e ameaça recorrer aos tribunais

A atriz espanhola Ester Expósito decidiu pôr fim aos rumores que circulam sobre sua vida pessoal e sobre o suposto relacionamento que a ligaria ao astro do Real Madrid, Kylian Mbappé.

O jornal "Sport" informou que Ester compartilhou uma mensagem em suas contas nas redes sociais, na qual negou a veracidade das informações que vêm sendo divulgadas sobre ela, sem se referir diretamente à natureza do conteúdo do qual fala.

Contudo, diversos veículos de imprensa divulgaram, ao longo dos últimos meses, rumores sobre uma suposta tensão ou esfriamento em seu relacionamento com o jogador francês.

A protagonista da série Elite escreveu em seu comunicado: "Durante os últimos meses, e especialmente nos últimos dias, espalharam-se pelas redes sociais manchetes e informações falsas e difamatórias sobre mim e sobre minha vida pessoal, que não têm qualquer relação com a verdade ou com quem eu sou".

E enfatizou: "São rumores absurdos, inventados com o objetivo de distorcer uma história entre duas pessoas e de ofender minha dignidade. Nem tudo é permitido, e desta vez me vejo obrigada a pôr fim a isso e a tomar medidas legais contra os responsáveis".

Ester considera que os rumores que circulam há semanas sobre sua vida particular prejudicam sua imagem e atingem sua dignidade, e pediu ao público que não acredite em todas as notícias falsas publicadas, sobretudo na plataforma X.

Por esse motivo, anunciou que está disposta a tomar medidas legais contra todos os que publiquem conteúdo difamatório ou propaguem rumores com a intenção de prejudicá-la.

Embora Ester Expósito e Kylian Mbappé não tenham confirmado oficialmente o relacionamento, sempre tendo o cuidado de mantê-lo longe dos holofotes, os rumores sobre a existência de uma crise entre os dois não pararam, especialmente após a Copa do Mundo.

Mbappé havia publicado anteriormente uma foto ao lado de Ester, que vestia a camisa da seleção francesa, antes de apagá-la posteriormente, o que aumentou as especulações sobre a natureza do relacionamento entre ambos e a veracidade do que se divulga a respeito.

Segundo a revista "Hola", o comunicado também pode estar relacionado ao ator mexicano Alejandro Speitzer e ao que se levantou sobre a associação de seu nome a diversas figuras públicas.

Nas últimas semanas, aumentaram os comentários sobre uma possível crise entre Ester e Mbappé, especialmente após a participação do jogador na Copa do Mundo e o fato de não terem aparecido juntos em diversas ocasiões. Ainda assim, nenhum dos dois se pronunciou até o momento para confirmar ou negar essas especulações.

Ao encerrar sua mensagem, Ester Expósito afirmou que sua prioridade é proteger sua imagem e sua reputação, considerando que a liberdade de expressão não pode ser usada como pretexto para divulgar acusações ou informações que não se baseiam em qualquer prova.