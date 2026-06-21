A morte abala o jornalista Walid Al-Faraj

O jornalista saudita Walid Al-Faraj lamentou a morte de seu pai, o xeque Muhammad Saad Al-Faraj, por meio de sua conta oficial na plataforma “X”, pedindo a Deus que o envolva em Sua imensa misericórdia e o acolha em Seu amplo paraíso.

Al-Faraj anunciou que a oração fúnebre será realizada amanhã, segunda-feira, após a oração da tarde na mesquita Al-Furqan, e que o falecido será sepultado no cemitério de Dammam, localizado na estrada do Aeroporto Internacional Rei Fahd.

O jornalista saudita definiu o horário para o recebimento das condolências no Salão Bin Sultan para Eventos, em Dammam, durante três dias, de segunda a quarta-feira.

Al-Faraj limitou-se a publicar versículos do Alcorão Sagrado, implorando a Deus, Glorificado e Exaltado, que conceda à família e aos entes queridos paciência e consolo diante desta grande perda.