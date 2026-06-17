A mais longa seca... Ronaldo não consegue marcar nos grandes torneios

A seleção portuguesa voltou a enfrentar dificuldades em sua estreia na Copa do Mundo, ficando no empate (1 a 1) contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, no início de sua campanha na Copa do Mundo de 2026.

Os “Marinheiros” não conseguiram a vitória pela quarta vez nas últimas cinco partidas de estreia em Copas do Mundo, tendo conquistado apenas uma vitória nesse período — contra Gana por 3 a 2 na Copa do Mundo de 2022 —, além de três empates e uma derrota.









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O confronto contra a República Democrática do Congo marcou a continuação da seca de gols do astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, em grandes competições com a seleção de Portugal, já que ele não conseguiu balançar as redes pela décima partida consecutiva na Copa do Mundo e na Eurocopa.

Essa é a maior sequência de partidas sem gols de Ronaldo com os “Marinheiros” em grandes competições, segundo a rede francesa “stats foot”.

Portugal, atual campeã da Liga das Nações, disputará o Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026, ao lado do Uzbequistão, da Colômbia e da República Democrática do Congo.



