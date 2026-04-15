A KNVB mantém um silêncio notável sobre a aquisição do Vitesse

A incerteza em torno do futuro do Vitesse mantém a população de Arnhem bastante preocupada, mas, em Zeist, o silêncio continua, pelo menos por enquanto. A KNVB informou que não divulgará atualizações sobre o processo de aquisição.

Nos bastidores, segundo a KNVB, está-se trabalhando arduamente no processo, mas um momento de resolução parece ainda estar longe. “Compreendemos muito bem os sentimentos dos torcedores do Vitesse. Visto de fora, esse tipo de processo parece demorar muito tempo. Quando poucas ou nenhuma atualização é compartilhada, parece que nada está acontecendo”, reagiu a KNVB ao jornal De Gelderlander.

Enquanto isso, os torcedores do clube de Gelderland vêm se manifestando cada vez mais enfaticamente por meio de diversas ações lúdicas e intensas. Na partida contra o Jong Ajax, os torcedores fiéis demonstraram seu descontentamento mostrando simbolicamente um cartão vermelho à KNVB, para depois também exibir em Zeist as bandeiras de protesto com mensagens claras.

A KNVB enfatiza que o processo simplesmente leva muito tempo e que não se podem tomar decisões precipitadas em um caso deste calibre. “Processos complexos como este devem ser conduzidos com muito cuidado, de acordo com os regulamentos que acordamos entre nós na Holanda.”

A federação se recusa, por enquanto, a fornecer informações sobre a fase atual do processo ou eventuais objeções pendentes, o que faz com que falte completamente um cronograma concreto para a tomada de uma decisão. Assim, permanece a dúvida se haverá clareza antes do prazo crucial do final de junho, o que só aumenta ainda mais a tensão em torno da estrutura de aquisição em Arnhem.

Após a vitória sobre o Jong FC Utrecht (0-3), o time de Arnhem lidera a quarta fase. Caso o Vitesse vença esta quarta fase, ele irá para os playoffs para disputar uma vaga na Eredivisie.



