A Juventus se prepara para um verão movimentado no mercado de transferências. O clube tem grandes ambições e está sendo associado a vários jogadores de destaque, mas, para isso, será necessário fazer uma limpeza no elenco atual. Teun Koopmeiners pode ser a vítima dessa situação, segundo informa o La Gazzetta dello Sport.

O jornal esportivo rosa escreve, de fato, que a Juventus está atualmente trabalhando seriamente na contratação de Evan N’Dicka. O zagueiro central da AS Roma está tendo uma excelente temporada e é visto pela Juventus como o “reforço ideal” para a posição ao lado de Gleison Bremer.

No entanto, o negócio não será fácil: clubes como o FC Barcelona também estão interessados e, além disso, a Roma colocou um preço de quarenta milhões de euros em N’Dicka. A Juventus parece não ter condições de arcar com esse valor e quer fazer uma troca envolvendo Koopmeiners.

“O holandês não se sente em casa na Juve”, afirma La Gazzetta. “A Roma seria uma opção muito mais atraente para ele do que as ofertas turcas que têm chegado ultimamente. Gasperini traria com ele um jogador de ponta, e a Juve poderia evitar uma perda financeira em uma das piores negociações dos últimos anos”, diz a conclusão contundente.

Atualmente, Koopmeiners está passando por grandes dificuldades em Turim. No início da temporada, ele teve a vaga de titular garantida por semanas, embora na zaga central, mas nos últimos tempos tem se contentado com breves participações como reserva.

Apesar disso, ele parece ter garantido uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo. Ronald Koeman colocou Koopmeiners como ponta direita recuada no amistoso contra a Noruega (vitória por 2 a 1), algo que agradou bastante ao técnico.

“Koopmeiners ainda é, sem dúvida, uma opção para a Copa do Mundo”, afirmou Koeman, tranquilizando o jogador com 27 partidas pela seleção holandesa no programa NOS Studio Voetbal, no domingo. “Mesmo que ele esteja jogando um pouco menos agora. Ele sempre teve um bom desempenho na seleção holandesa.”