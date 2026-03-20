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A Juventus comprou o Jhotel: os valores da transação

A Juventus amplia seu patrimônio imobiliário com a aquisição do J|hotel.



COMUNICADO

Turim, 20 de março de 2026 – A Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” ou a “Sociedade”) comunica que, na data de hoje, a REAM SGR S.p.A. (sociedade gestora do Fundo J Village) aceitou a oferta apresentada pela Juventus para a aquisição do imóvel de propriedade do Fundo J Village, localizado em Turim, que abriga o J|hotel — atualmente alugado e administrado pela controlada B&W Nest S.r.l. — por um valor de 23 milhões de euros. Esse valor foi determinado também com base em laudo de avaliação específico elaborado por peritos independentes.

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A unificação da propriedade do imóvel e da gestão do J|hotel — que, ao longo dos anos, registrou uma significativa valorização de seu posicionamento, da apreciação por parte da clientela e do desempenho geral — permitirá otimizar certos custos e aumentar as sinergias de receita, possibilitando a criação de valor a ser reinvestido em benefício do negócio principal da Juventus.


Com a operação em questão, a Juventus torna-se proprietária — como poucos clubes a nível europeu — de todos os imóveis estratégicos onde desenvolve a sua atividade: Allianz Stadium (no interior do qual operam o Juventus Museum, o Juventus Megastore e o J|medical), Sede Continassa, Centro de Treinamento da Juventus Continassa, Centro de Treinamento Allianz Vinovo, Juventus Creator Lab e, para completar, o J|hotel. O valor de mercado total desses ativos imobiliários é, atualmente, significativamente superior ao seu custo de aquisição ou construção (equivalente a cerca de 220 milhões de euros no total em 31 de dezembro de 2025).


A conclusão da operação, prevista para até meados de maio, está condicionada à conclusão das habituais atividades de due diligence sobre o imóvel e à definição dos acordos relevantes para a operação.


Embora a Juventus disponha de recursos financeiros adequados para arcar com o pagamento do preço, a Sociedade avaliará a possibilidade de financiar parte dessa operação — que, pelos motivos acima expostos, não afeta os investimentos futuros

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