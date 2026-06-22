A empresa francesa “AVISIA”, especializada em plataformas de inteligência artificial, reúne dezenas de indicadores relacionados ao desempenho coletivo, aos jogadores individualmente, à dinâmica da equipe, à preparação física e à experiência, para determinar as probabilidades dos resultados na Copa do Mundo de 2026.

Na segunda rodada do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, o modelo dessa empresa dá à França uma clara vantagem, com 81% de chances de vitória contra 19% do Iraque.

As seleções da França e do Iraque se enfrentam na madrugada de amanhã, terça-feira, sabendo-se que os Bleus venceram a primeira partida contra o Senegal (3 a 1), enquanto os Leões do Eufrates perderam para a Noruega (4 a 1).

O site “Foot Mercato” informou que essa previsão se baseia na superioridade da França em seis dos sete critérios analisados pela ferramenta AVISIA, incluindo valor coletivo, qualidade individual, condicionamento físico, dinâmica recente, força mental e experiência em grandes torneios.

Após a vitória na estreia contra o Senegal, a seleção francesa chega a esta partida com grande confiança e um elenco forte, o que lhe permite manter um alto nível de desempenho durante toda a partida.

A análise da empresa AVISIA destaca a grande diferença nas capacidades ofensivas entre as duas equipes: com Kylian Mbappé recebendo uma nota de 99 na finalização e Michael Oulessi, de 99 na criação de oportunidades, a França possui armas capazes de virar o jogo a qualquer momento.

No entanto, o Iraque ainda tem seus pontos fortes, especialmente no meio-campo, graças aos excelentes passes de Zidane Iqbal e à sua capacidade coletiva de recuperar a bola, o que pode complicar as coisas para os jogadores de Didier Deschamps.

A análise aponta que o principal confronto será entre Ali Al-Hammadi e Dayot Upamecano: o atacante iraquiano terá de encontrar uma maneira de superar o capitão da defesa francesa para manter qualquer esperança de causar uma surpresa.

No entanto, com melhor preparação física (82% contra 73%), experiência inigualável em grandes torneios e um elenco muito mais amplo, todos os indicadores apontam para uma vitória francesa, com a possibilidade de a diferença aumentar na última meia hora da partida.