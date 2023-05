"A ideia é que o Botafogo-SP esteja na Série A em 2025", diz Paulo Pelaipe

Executivo chegou ao clube em 2021 e conseguiu levá-lo à Série B; ele ainda foi convidado para festa da torcida do Flamengo nos Estados Unidos

O Botafogo-SP tem um projeto audacioso no futebol brasileiro. De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o clube sonha em chegar à elite do futebol nacional até 2025. Contratado como diretor de futebol do clube em 2021, Paulo Pelaipe, que tem passagens por Flamengo, Grêmio e Corinthians, é o responsável por comandar o esporte no time de Ribeirão Preto.

Em entrevista à GOAL, ele relatou o projeto do clube para o futuro, exaltou o que é feito no Estádio Santa Cruz e destacou o presidente Adalberto Baptista, líder do clube desde a transformação em empresa.

No bate-papo com a reportagem, o executivo de futebol do atual sexto colocado da Série B do Brasileirão reforçou quais os objetivos traçados internamente:

"Estamos atingindo os objetivos propostos pelo Conselho Gestor da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O primeiro foi a oitava posição do Paulistão, a manutenção na elite do torneio era importante, mas chegamos à oitava colocação. Agora, temos um projeto para a manutenção do Botafogo na Série B em 2024. O primeiro objetivo é se consolidar entre os 40 principais clubes do Brasil. Temos um projeto grande, que pode até ser antecipado, mas a ideia é que estejamos entre os grandes do futebol brasileiro a partir de 2025", disse à GOAL.

"Na metodologia de trabalho que estamos desenvolvendo no Botafogo-SP, o nosso objetivo é chegar entre os grandes a partir de 2025. Estamos melhorando ano a ano o nosso orçamento. Tivemos um em 2021 e em 2022, quando estávamos na Série C. Incrementamos esse orçamento com a volta à Série B em 2023", explicou o executivo botafoguense.

Experiente, Paulo Pelaipe destaca as mudanças internas desde a chegada ao clube. Ele foi contratado em 29 de janeiro de 2021 para iniciar a reconstrução do Botafogo-SP: "Começamos uma reconstrução com o Adalberto Batista. Foi feita a transformação para SAF, antes era SA. Em 2021, tivemos que mudar e fazer um time com menos de 20 dias. As outras equipes estavam montadas, e a gente manteve dois, três atletas antes de começar a reconstrução. Mexemos com estrutura, orçamento e condições de trabalho, além de convivermos com dois anos de pandemia [do novo coronavírus]".

"Tivemos que reduzir despesas e começamos a colocar em prática aquilo que nós pagamos um preço de cobrança. Fizemos um paulista muito bom em 2022, conseguimos colocar o clube na Copa do Brasil, conseguimos o objetivo do ano que era colocar o time na Série B. Estrutura muito boa, criação do núcleo de saúde. Quando chegamos, tinha a apenas um médico. Hoje, o DM tem quatro profissionais. Temos uma fisioterapia também com quatro profissionais. Montamos um setor de análise e desempenho, montamos um departamento de mercado. O clube começou a ter uma grande estrutura. Inauguramos um hotel dentro do estádio, com todas as condições, foi reformada a cozinha, e também demos início à reformulação da base. Trouxemos um gerente de base experiente, com anos de Athletico e Coritiba. O sub-20 do Botafogo já é uma realidade. Fizemos uma parceria com a i9, antigo Ole Brasil, para jogarmos a base. Confirmamos novamente o Botafogo na Copa do Brasil. O clube nunca tinha passado da primeira fase e esse ano chegamos à terceira fase da competição", acrescentou.

O sucesso é algo corriqueiro na carreira de Paulo Pelaipe. Em 2019, na segunda passagem pelo Flamengo, sagrou-se campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores da América. Com os títulos, caiu nas graças da torcida. Não à toa foi convidado para uma festa de flamenguistas que acontecerá em 27 de maio nos Estados Unidos. Ele foi o único ex-dirigente convidado para o evento, que contará com as presenças de ex-jogadores como Andrade, Obina, Ronaldo Angelim, Júlio César Urigueller e Willians.

"Quando voltei ao Flamengo, em 2019, tive a felicidade de conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Fui muito feliz naquele momento, foram títulos importantes, conquistas memoráveis. É muito legal ser lembrado pelo torcedor em um momento de festa, sinal que o trabalho deixou um legado. É importante ressaltar também o fato do presidente Adalberto Baptista me liberar para esse evento", concluiu.