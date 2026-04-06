"A hora do descontentamento"... A torcida do Real Madrid irrita Mbappé com uma atitude inesperada

Em uma atitude incomum e inusitada dentro de um clube tradicional como o Real Madrid, surgiu um sinal claro do descontentamento crescente de uma parte da torcida em relação a um dos principais astros do time.

Um novo site, que funciona como uma “ampulheta” digital, acompanha com precisão cada momento que passa no contrato do jogador francês Kylian Mbappé com o “Real”.

Mbappé participou da partida em que o Real Madrid foi derrotado pelo anfitrião Real Mallorca por 2 a 1, no estádio Son Moix, pela 30ª rodada da La Liga.

Os donos da casa abriram o placar com um gol de Manu Morlanes, antes que o Real Madrid empatasse nos minutos finais, mas o atacante kosovar Vedat Muriqi marcou o gol da vitória fatídica nos acréscimos, desferindo um duro golpe nas esperanças do Real Madrid de disputar o título, especialmente antes de seu confronto decisivo contra o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Com essa derrota, o time ficou com 69 pontos na segunda colocação, ficando ainda mais distante do líder Barcelona, com uma diferença de 7 pontos.

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Alguns torcedores do Real Madrid lançaram um site chamado mbappe2029.com, que exibe uma contagem regressiva ao vivo do tempo restante do contrato de Mbappé, que termina em junho de 2029.

E não se trata apenas da contagem regressiva: o site atualiza constantemente o total de valores pagos pelo clube ao atacante francês desde sua chegada, no verão de 2024.

Mbappé é um dos jogadores mais criticados no meio do Real Madrid atualmente, e essa situação reflete o sentimento de frustração de uma parte da torcida que considera que o desempenho ofensivo do astro francês ainda não atingiu o nível das grandes expectativas associadas ao seu nome e ao seu salário.

Espera-se que esse conteúdo não agrade nem ao próprio Mbappé, nem à diretoria do clube, que sempre prefere enfatizar a união interna antes de confrontos decisivos, com destaque para a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

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