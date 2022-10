A homenagem dourada da adidas para Benzema pela Bola de Ouro

Patrocinadora está com o atacante desde 2007; jogador venceu prêmio de melhor do mundo nesta última segunda-feira (17)

Na última segunda-feira (17), o atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, foi finalmente coroado Bola de Ouro, após assistir tantas vezes o companheiro Cristiano Ronaldo, e em uma oportunidade o meia Modric, serem consagrados melhores do mundo. Em sua homenagem, a Adidas montou uma coleção dourada para subir seu nível à máxima conquista de um jogador de futebol.

Em vídeo oficial, a patrocinadora apresentou a faixa utilizada pelo atleta em suas mãos se tornando douradas, com a seguinte frase como legenda: "Atitude é dourada. Família é dourada. NOVE é dourado". Assim como a lenda do Rei Midas, a Adidas procurou demonstrar que tudo o que é tocado por Benzema, se transforma em ouro.

Isso explica a coloração da nova coleção inspirada no prêmio do centroavante francês, que recebeu uma camisa com o número 9 nas costas em cores douradas, com algumas imagens de momentos seus em campo. Além do uniforme, a marca vai desenvolver uma edição limitada e não à venda da chuteira X Speedportal especialmente para o atleta.

adidas

Quais os valores das camisetas?

adidas

Assim como as camisetas originais do Real Madrid, normalmente produzidas, a edição limitada em homenagem ao atacante Benzema terá versões de torcedor e jogador. A primeira custa 110 libras (aproximadamente R$ 658) no portal britânico da equipe, enquanto a segunda atinge 155 libras (cerca de R$ 926,50).