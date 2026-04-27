Xavi Simons está recebendo imenso apoio depois de ter anunciado, na noite de domingo, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado. O meio-campista ofensivo do Tottenham Hotspur terá de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026 e de grande parte da próxima temporada.

Simons, de 23 anos, lesionou o joelho no último fim de semana, durante a partida fora de casa contra o Wolverhampton Wanderers. O jogador de Amsterdã gritou de dor e teve que ser transportado para os vestiários em uma maca.

No domingo, ficou claro que ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado. Normalmente, ele terá um período de reabilitação de seis a nove meses. Entre outros, a KNVB (Federação Holandesa de Futebol) está apoiando Simons. “Você vai voltar mais forte, Xavi.”

Vários jogadores da seleção holandesa também deixaram mensagens de apoio sob a publicação de Simons. Entre eles, Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven e Ian Maatsen já se manifestaram.

Além da seleção holandesa e de Simons, o golpe também é grande para o Tottenham. Os londrinos estão envolvidos em uma briga contra o rebaixamento e, faltando quatro partidas, estão dois pontos abaixo da zona de rebaixamento. Assim, é possível que Simons retorne na próxima temporada à segunda divisão da Inglaterra.

O The Athletic prevê problemas para os Spurs. “O Tottenham tem enfrentado dificuldades para criar oportunidades nesta temporada devido à ausência prolongada de James Maddison e Dejan Kulusevski. Simons é um dos poucos jogadores desta seleção capaz de dar passes precisos, o que ele provou com um belo cruzamento que resultou no gol de Pedro Porro contra o Brighton.”

Na Espanha também se fala de Simons. O jornal catalão *Sport*, por exemplo, aborda detalhadamente sua lesão. “Xavi Simons está passando por um dos momentos mais difíceis de sua carreira. O golpe é devastador. A Holanda perde um de seus talentos mais excepcionais.”