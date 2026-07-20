O Real Madrid corre o risco de perder as compensações financeiras que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) paga aos clubes pela participação de seus jogadores na Copa do Mundo de 2026, depois que a entidade internacional insistiu em registrar o lateral-esquerdo Marc Cucurella como jogador do Chelsea, da Inglaterra, e não do clube madrilenho, apesar do anúncio oficial de sua contratação pelo Real Madrid em 15 de junho passado.

De acordo com todos os relatórios oficiais da FIFA em que o nome de Mark Kokorela e seu clube são mencionados, o Chelsea é indicado como seu clube, onde ele jogou na última temporada e conquistou sua vaga na seleção espanhola, além de estar jogando pelo clube londrino no momento de seu registro oficial na Copa do Mundo de 2026.

O Real Madrid anunciou a contratação de Cocorela do Chelsea em 15 de junho passado, ou seja, quatro dias após o início da Copa do Mundo; no entanto, a “FIFA” continua incluindo o jogador espanhol na lista de jogadores do Chelsea em todos os documentos oficiais e listas de escalação apresentadas antes das partidas.

Apesar do apoio demonstrado pelo Real Madrid a Cocorela nas redes sociais antes das partidas e de ter comemorado a conquista do título pela seleção espanhola como se ele fosse um jogador do time, os regulamentos da FIFA o classificam oficialmente como jogador do Chelsea, o que significa que o clube londrino é o legítimo beneficiário das compensações financeiras, e não o Real Madrid.

Essa situação pode representar um prejuízo financeiro para o Real Madrid, que esperava receber sua parte das compensações financeiras graças à participação de Cocorela na seleção espanhola campeã; no entanto, a interpretação literal dos regulamentos da FIFA pode privá-lo desses recursos em benefício do Chelsea.

Vale lembrar que a “FIFA” paga milhões de dólares aos clubes como compensação pelo empréstimo de seus jogadores às seleções nacionais durante a Copa do Mundo, e essas compensações são calculadas com base no número de dias e partidas em que cada jogador participa com sua seleção.