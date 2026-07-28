A estrela do Real Madrid traça um plano para conquistar a simpatia de Mourinho

A estrela do Real Madrid decidiu começar a era do técnico português José Mourinho da melhor forma possível, depois de ter traçado para si um plano claro para conquistar a confiança do novo treinador e garantir uma vaga entre os titulares do time na próxima temporada.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "Marca", o turco Arda Güler voltou à pré-temporada em uma condição física excepcional, depois de ter mantido durante as suas férias um programa especial que o ajudou a se apresentar com a melhor prontidão desde o primeiro dia de treinos, o que deixou uma ótima impressão em Mourinho.

O jogador turco foi o primeiro dos atletas do Real Madrid que disputaram a Copa do Mundo a retornar ao time, aproveitando a eliminação precoce da seleção do seu país na competição, antes de aproveitar o período de descanso para manter a sua forma física e não se afastar dos treinos.

Güler entra na sua quarta temporada com o Real Madrid com grande ambição, depois de ter dado continuidade à sua evolução de forma constante desde a sua chegada ao clube merengue. O jogador participou de 12 partidas na sua primeira temporada, número que subiu para 49 partidas na segunda temporada, antes de disputar 51 partidas na temporada passada, nas quais marcou 6 gols e deu 14 assistências.

Güler goza de uma estima especial de Mourinho, que vê no jogador turco um talento diferenciado para receber a bola entre as linhas, além da sua boa visão de jogo e da sua capacidade de fazer a diferença no último terço, bem como a mentalidade e a grande vontade que demonstra nos treinos.

Apesar do aumento da concorrência após a chegada de Bernardo Silva, Güler parece determinado a continuar lutando para provar o seu valor no Real Madrid, ciente de que o caminho para garantir uma vaga entre os titulares no time de Mourinho não será fácil.

O início de Güler na pré-temporada indica que ele escolheu a melhor forma de conquistar a confiança do seu novo treinador: voltar na melhor condição física, demonstrar fome e vontade e, então, deixar a sua marca dentro de campo.

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