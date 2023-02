A escalação do Manchester United contra o Barcelona na segunda fase da Liga Europa

Time titular terá Sancho na vaga de Antony, machucado. Além disso, Rashford e Casemiro estão confirmados entre os onze

O Manchester United está definido pelo técnico Erik ten Hag para o duelo desta quinta-feira (16) diante do Barcelona, pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League. O atacante Sancho é o escolhido na escalação titular para o jogo contra os ingleses na vaga de Antony, que está contundido. Donny van de Beek, Christian Eriksen, Anthony Martial e Scott McTominay também estão no departamento médico, enquanto Lisandro Martinez e Marcel Sabitzer cumprem suspensão.

O time titular do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.

A bola rola no Camp Nou, em Barcelona, a partir das 14h45 do horário de Brasília. O United foi o segundo colocado do grupo E, com 15 pontos, acumulando cinco vitórias e uma derrota na competição europeia. Além disso, os Red Devils vêm de vitória no fim de semana pelo Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, com narração de Marco de Vargas e comentário de Arnaldo Ribeiro. Além disso, o torcedor também pode acompanhar o duelo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Acompanhe na GOAL os principais lances do duelo e estatísticas em tempo real.