A escalação do Bayern de Munique contra o Manchester City nas quartas de final da Champions League

Com mudanças na equipe titular, Bayern está escalado para o duelo: confira

O Bayern de Munique está definido pelo técnico Thomas Tuchel para o duelo desta terça-feira (11) diante do Manchester City, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O treinador optou por deixar o meia Thomas Muller no banco de reservas, com Goretzka retornando ao time titular.

Ainda sem poder contar com o goleiro Manuel Neuer e o zagueiro Lucas Hernández, lesionados, o técnico escalou o time com: Sommer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, De Ligt, Alphonso Davies; Kimmich, Goretzka, Musiala; Sané, Coman, Gnabry.

Manchester City e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (11), no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.