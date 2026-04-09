A equipe de Arne Slot foi totalmente destruída: “Isso é simplesmente inaceitável!”

René van der Gijp e Valentijn Driessen criticaram, na noite de quinta-feira, durante a transmissão do programa“Vandaag Inside”, a roupa que Arne Slot usava após o confronto da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Liverpool. Segundo Van der Gijp, Slot parecia um professor de natação.

“Eu o vi com aquela camiseta depois do jogo”, começa Driessen. “Isso não está certo. Ele é o técnico do Liverpool!”

“Ele estava ali como um professor de natação!”, acrescenta Van der Gijp, convidado fixo do programa. “Em seu primeiro jogo pelo Feyenoord, fora de casa contra o Willem II, ele também estava de camiseta”, continua o chefe de futebol.

“Na coletiva de imprensa seguinte, eu estava lá e, por recomendação da minha esposa, disse que aquilo não dava. O técnico do Feyenoord não pode ficar à beira do campo vestindo uma camiseta da Zeeman.”

“Então, depois disso, ele nunca mais vestiu uma camiseta. Agora ele está usando aquela camiseta de novo. Ele está completamente perdido. Um técnico do Liverpool não pode ficar em campo vestindo uma camiseta da Zeeman”, conclui ele.