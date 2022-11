A emocionante despedida de Gerard Piqué do Camp Nou

Zagueiro soma mais de 600 partidas pelo gigante da Espanha; pela seleção, foi campeão do mundo, em 2010

Um dos maiores zagueiros da história do Barcelona e do futebol espanhol, Gerard Piqué anunciou sua aposentadoria do futebol na última quinta-feira (03). O campeão do mundo em 2010 publicou em suas redes sociais um vídeo com a legenda: "Culés, eu tenho que dizer uma coisa".

Neste sábado (05), porém, o atleta realizou seu último embate com a camisa de jogador, na vitória sobre o Almería, por 2 a 0. Do início ao fim, Piqué foi homenageado pelos torcedores do Barça e teve seu nome gritado no Camp Nou.

Vale destacar que o zagueiro atuava no Barcelona desde 2008, quando foi do Manchester United à Espanha, para atuar no gigante catalão. Pela equipe, somou 616 partidas, 52 gols e sete assistências na história.

Piqué conquistou diversos títulos com o Barça: foram oito taças de La Liga, três Champions League, sete Copas do Rei, três Mundiais de Clube, três Supercopas da Europa e seis Supercopas da Espanha. Além das 30 taças pelo Barcelona, o atleta foi um dos principais jogadores na conquista da Copa do Mundo de 2010, pela Espanha.